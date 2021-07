Shilpa Shetty est-elle impliquée dans l’affaire des films pornographiques de son mari Raj Kundra ? La police de Mumbai purifie l’air | Buzz News

New Delhi : Raj Kundra, le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet pour une affaire de création et de publication de films pornographiques. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

Purifier l’air sur la femme L’implication de Shilpa Shetty dans l’affaire Concernant le streaming de contenu pornographique via une application mobile, le commissaire conjoint de la police (Crime), Milind Bharambe a déclaré que la police n’avait pas encore été en mesure de trouver un quelconque rôle actif de l’actrice. Il l’a dit lors d’une conférence de presse.

« Crime Branch Mumbai ce Février a enregistré une affaire liée à des films pornographiques. On a promis aux nouveaux acteurs des rôles dans des séries Web et des histoires courtes et on leur a demandé de faire des scènes audacieuses et nues lors d’auditions. Les comédiennes s’y sont opposées et ont contacté la Crime Branch sur la base de laquelle une affaire a été enregistrée. Au cours de l’enquête, neuf accusés ont été arrêtés. Certaines personnes font produire de tels films de force. Un homme du nom d’Umesh Kamat qui s’occupait des opérations en Inde pour la société commerciale de Raj Kundra a été arrêté », a déclaré l’ANI citant.

« Nous n’avons encore trouvé aucun rôle actif (de Shilpa Shetty). Nous enquêtons. Nous appellerons les victimes à se manifester et à contacter la Crime Branch Mumbai et nous prendrons les mesures appropriées », a ajouté Bharambe.

Le commissaire conjoint de la police a déclaré que tout le contenu pornographique était téléchargé sur une application mobile nommée Hotshots, qui appartenait à une société basée à Londres.

« Au cours d’une enquête approfondie, L’entreprise de Raj Kundra située à Viaan avait un lien avec une entreprise londonienne Kenrin qui possède l’application mobile Hotshots. Tout le contenu nu créé à Mumbai a été publié sur Hotshots, qui était exploité à partir de Mumbai. Après des plaintes, cette application a été retirée par Google Play Store et iPhone », a déclaré Bharambe.

« Après l’autorisation du tribunal, nous avons fouillé les bureaux de Raj Kundra et a également trouvé quelques clips. C’est pourquoi Raj Kundra et son responsable informatique ont été arrêtés », a-t-il ajouté.

Au moins 11 personnes, dont Raj Kundra, ont été arrêtées dans cette affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été réservé en vertu des sections 420 (tricherie) de l’IPC, 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), il mentionné.

(Avec les contributions de l’agence)