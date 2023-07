Shilpa Shetty élève les internautes ‘Dhadkan’ alors qu’elle exhibe son ventre tonique dans une robe découpée rouge à 48 ans

Shilpa Shetty,

Shipa Shetty, la magnifique diva de Bollywood qui est dans l’industrie depuis des décennies, a diverti son public non seulement avec ses films mais aussi pour sa forme physique. L’acteur et entrepreneur Shilpa Shetty a été aperçu dimanche à Goregaon Film City. Elle a posé pour les paparazzi dans une superbe tenue rouge alors qu’elle se dirigeait vers les décors de « India’s Got Talent ». L’actrice a non seulement réussi à attirer toute l’attention avec sa robe tendance, mais a également laissé les téléspectateurs stupéfaits avec ses abdos toniques. Shilpa est arrivée dans une robe rouge avec une fente à hauteur de cuisse. Il comportait également une manche à une épaule à côté d’un volant allongé, qui était attaché à son poignet droit. Un design découpé directement sur ses abdominaux a encore accru l’attrait de sa robe. L’acteur a terminé son look avec un chignon haut comme coiffure et des talons hauts violets. Elle est descendue de sa camionnette et a posé pour les médias avec un sourire rafraîchissant. Elle les a également remerciés avant de partir pour le tournage. La vidéo de la même chose a été partagée par un compte de paparazzi sur Instagram.