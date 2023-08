Shilpa Shetty donne une réponse appropriée aux trolls qui l’ont ciblée pour avoir porté des chaussures lors du hissage du drapeau

Shilpa Shetty a réagi après que des trolls l’aient ciblée pour avoir porté des chaussures alors qu’elle hissait le drapeau le jour de l’indépendance.

L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, à l’occasion du Jour de l’Indépendance, a hissé le drapeau national. Elle a partagé la vidéo de la même chose sur les réseaux sociaux. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que l’actrice portait des chaussures tout en hissant le drapeau.

Les internautes ont commencé à la traîner dans la section des commentaires pour avoir hissé le drapeau avec ses chaussures. L’un d’eux a écrit : « Si vous agitez le drapeau du pays, il vous est demandé d’enlever vos chaussures et de toucher la corde du drapeau. Jai Hind Jai Bharat. Joyeux Jour de l’Indépendance. » Le deuxième a dit : « Vous auriez dû enlever les chaussures des pantoufles. La troisième personne a commenté: « Madame, qui hisse le drapeau avec des pantoufles, s’il vous plaît, ne faites pas cela à partir du futur. »





Le quatrième a dit : « Tu devrais au moins enlever tes chaussures, tu ne sais même pas ça. » Shilpa a également réagi aux trolls et a donné une réponse appropriée dans la zone de commentaires. Elle a écrit: «Je suis consciente des« règles »de conduite en hissant le drapeau, le RESPECT pour mon pays et LE DRAPEAU vient de mon cœur et ne peut pas être remis en question. Je suis un fier Indien. Le post d’aujourd’hui était pour partager et célébrer cette émotion. À tous les trollers (que j’ignore habituellement) N’appréciez PAS que VOUS diffusiez votre ignorance et que vous répandiez de la négativité en ce jour. Alors, renseignez-vous sur les faits et s’il vous plaît, reculez.

Pendant ce temps, ses fans ont défendu l’actrice. Un de ses fans a écrit : « Les gens qui dormaient pendant le hissage du drapeau ce matin se sont levés et ont choisi de sermonner ceux qui ont hissé le drapeau. RIP à la logique des gens qui demandent à @theshilpashetty de ne pas porter de chaussures en hissant le drapeau. Le second a dit : « Ceux qui affichent tant de haine, vous avez hissé un grand drapeau que vous donnez tant de connaissances. Je n’ai rien à faire à part commenter aux autres assis à la maison. Parfois, faites vous-même de bonnes actions et dites aussi de bonnes choses. Arrêtez de répandre la haine… répandez le bonheur.