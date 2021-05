Shilpa Shetty célèbre le 9e anniversaire de son fils Viaan avec une vidéo de retour inestimable | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de Bollywood Shilpa Shetty Kundra a célébré vendredi l’anniversaire de son fils Viaan Raj Kundra avec une jolie vidéo de retour tournée alors que Viaan avait quatre ans.

La star de « Life In A Metro » a sauté sur Instagram pour partager une vidéo montrant Viaan dansant sur la chanson « Happy Birthday » alors que ses parents Shilpa et Raj Kundra recherchent le garçon d’anniversaire.

Parallèlement à la vidéo, l’acteur d’Apne a écrit une adorable note indiquant qu’au milieu des deux dernières années de la pandémie, Viaan n’a pas été en mesure de fêter son anniversaire, et qu’il « s’est non seulement adapté à la nouvelle normalité sans aucune des plaintes ou des crises de colère, mais aussi pris le rôle d’être un frère aîné adoré si magnifiquement. «

Elle a écrit: « Il y a tant à dire, tant à faire … Tu grandis trop vite, je n’ai même pas fini de te serrer dans mes bras », avec une émoticône cœur rouge.

À propos de la vidéo de retour, Shilpa a écrit: « Cette vidéo est quand vous aviez 4 ans. Nous savons à quel point votre anniversaire compte pour vous et à quel point vous l’attendriez avec impatience, mais ne pas pouvoir avoir de dates de lecture pendant plus d’un an et un la moitié, et ne pas pouvoir fêter ton anniversaire 2 ans de suite sans faire d’histoires… me rend si fier du garçon sensible, compatissant et aimant que tu es en train de devenir. «

«Vous avez combattu Covid-19 si courageusement, vous êtes tout aussi enthousiasmé par vos cours virtuels que par le fait d’aller à l’école, vous avez compris à quel point il est nécessaire de toujours porter un masque et de maintenir une distance sociale avec les étrangers! ajusté à la nouvelle norme sans aucune plainte ni crises de colère, mais a également assumé le rôle d’un frère aîné adoré. Je dois admirer à quel point vous l’avez fait avec votre sens de l’humour et votre maturité », a-t-elle ajouté.

« Se demandant si le verrouillage actuel a rendu son fils responsable trop tôt, la star de` Dhadkan` a ajouté: « Ce verrouillage vous a rendu si vite responsable?!?! Je dois dire que je suis une maman fière! Joyeux 9e anniversaire, mon bébé chéri Viaan-Raj. Puissiez-vous toujours briller, l’étoile la plus brillante où que vous alliez. Mumma et papa vous adorent », a-t-elle écrit.

Shilpa et son mari Raj ont accueilli leur fils nommé Viaan en mai 2012. Le couple est également parents de sa fille Samisha Shetty Kundra, qu’ils ont accueillie le 15 février 2020. Selon divers rapports, ils ont eu l’enfant par maternité de substitution.