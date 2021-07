Shilpa Shetty brise le silence sur l’application Hotshots dans l’affaire des films porno Raj Kundra, vérifiez les détails à l’intérieur

L’homme d’affaires Raj Kundra et son directeur informatique Ryan Thorpe resteront en garde à vue jusqu’au 27 juillet, a déclaré vendredi un magistrat de Mumbai. La journée a également été marquée par de nombreux drames à la résidence Juhu de Kundra et de son épouse, actrice et femme d’affaires Shilpa Shetty après l’appel des détectives de la Crime Branch.

Ils auraient demandé à Shetty si elle était au courant de l’implication présumée de son mari dans la production de contenu pornographique. Bien que la Crime Branch n’ait fait aucune déclaration sur la visite de ses responsables au domicile de Kundra-Shetty, des sources ont déclaré qu’elles pensaient que l’argent prétendument gagné par Kundra grâce à la pornographie était utilisé pour des paris en ligne. On pense que la Criminal Branch enquête sur la piste de l’argent.

Maintenant, selon des sources de la police de Mumbai citées par l’agence de presse ANI, Shilpa a déclaré dans sa déclaration à la branche criminelle que son mari Raj Kundra était innocent. À propos de sa connaissance du contenu de l’application Hotshots, Shilpa aurait déclaré qu’elle n’était pas au courant et n’avait rien à voir avec Hotshots tout en ajoutant que son mari Raj Kundra n’était pas impliqué dans le porno.

« Shilpa Shetty a dit qu’elle n’était pas au courant du contenu exact de HotShots. Elle a affirmé qu’elle n’avait rien à voir avec HotShots. Elle a mentionné que l’érotisme est différent du porno et que son mari Raj Kundra n’était pas impliqué dans la production de contenu porno : Sources de la police de Mumbai », lit-on dans le tweet de l’ANI.

Un autre tweet disait: « Shilpa Shetty a déclaré que c’était l’accusé recherché basé à Londres et le beau-frère de Raj Kundra, Pradeep Bakshi, qui était impliqué dans l’application et son fonctionnement. Shilpa a affirmé que son mari était innocent: sources de la police de Mumbai. «

Pendant ce temps, après avoir apparemment enregistré la déclaration de Shetty et rassemblé des documents liés à l’affaire, les responsables de la Criminal Branch ont escorté Kundra jusqu’au poste de police de Byculla. Il n’y a eu aucune déclaration du couple ou de leurs avocats concernant les activités à leur domicile vendredi.

Kundra, quant à lui, a demandé à la Haute Cour de Bombay de contester la détention provisoire de la police et les poursuites engagées contre lui.

« Sans suivre la procédure régulière prévue par les dispositions de l’article 41A du Code de procédure pénale de 1973, tel que mandaté par la Cour suprême de temps à autre, la police a arrêté Kundra en l’appelant sous prétexte d’enregistrer une déclaration », le plaidoyer de l’homme d’affaires indique.

La police de Mumbai a jusqu’à présent arrêté 10 personnes avec Kundra pour leur implication présumée dans la production de films porno et leur diffusion via des applications mobiles. L’affaire a été enregistrée auprès de la branche criminelle de la police de Mumbai en février de cette année.

Kundra aurait noué des liens avec une entreprise basée à Londres impliquée dans la diffusion de contenu pornographique via Hotshots, une application mobile.

L’homme d’affaires a été inculpé en vertu des articles 354 (C) (voyeurisme), 292 (vente de contenu obscène) et 420 (tromperie) du Code pénal indien et des articles 67 et 67A (transmission de matériel sexuellement explicite) de la Loi sur les technologies de l’information, ainsi que la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).