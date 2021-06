New Delhi: L’actrice Shilpa Shetty Kundra est connue pour avoir un corps de tueur. L’actrice est une passionnée de fitness, mais ne croit pas à l’idée de suivre les régimes à la mode ou de faire de ses séances d’entraînement une corvée ennuyeuse pour elle-même.

L’actrice s’est rendue sur son compte Instagram lundi 28 juin pour partager une vidéo d’elle-même en train d’ajouter la forme de danse pendjabi « bhangra » à son entraînement cardio.

La vidéo commence avec Raj Kundra qui bouscule Shilpa et lui dit « Allez ». Après cela, nous voyons la femme de 46 ans se lancer dans le «bhangra» pour son entraînement. En arrière-plan, la chanson entraînante ‘Sadi Gali’ est jouée.

Regardez la vidéo amusante :

Shilpa a également partagé une légende détaillée sur son message partageant « Motivation du lundi » avec ses abonnés et leur disant que « Le cardio n’est pas ennuyeux, vous devez explorer ».

« Un autre type de #Motivation du lundi aujourd’hui : • Plate-forme de 6″ Shuffle côte à côte • Le cardio n’est pas ennuyeux, vous devez explorer un exercice d’entraînement par intervalles à haute intensité axé sur le bas du corps, qui conditionne le cœur et les bien. Brûlez plus de calories en moins de temps. Rendre les choses amusantes en ajoutant des bras Bhangra ; et oui, l’ajout de « bras » brûlera plus de calories », a écrit le juge Super Dancer.

Elle a en outre ajouté: «Essayez d’effectuer 3 à 4 tours de 1 minute chacun. Reposez-vous 1 minute après chaque tour. L’augmentation de la hauteur de la plate-forme augmentera l’intensité. Si vous êtes débutant, commencez avec 30 secondes par tour sur une plate-forme de 4″ ou 6″. Happy Cardioing, The SSK Way ».

Commentant le message de sa femme, l’homme d’affaires Raj Kundra a écrit : « Fier de vous, on dirait que le virus du Pendjabi vous a finalement mordu après toutes ces années ». L’ancien joueur de cricket Harbhajan Singh a écrit : « Balle balle khich k shava shava », accompagné d’un emoji qui applaudit.

Shilpa Shetty est actuellement juge dans l’émission de téléréalité « Super Dancer: Chapter 4 » avec Anurag Basu et Geeta Kapoor.