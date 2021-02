L’actrice Shilpa Shetty Kundra passe des vacances agréables avec son mari Raj Kundra aux Maldives. Mercredi, Shilpa a partagé une vignette de ses vacances sur Instagram.

Dans l’image, Shilpa porte un peignoir avec le mot «Rockstar» écrit au dos.

«Est-ce que c’était fait pour MOI? Ambiance Rockstar! » a écrit l’actrice.

Kundra a également partagé quelques photos, a cliqué avec Shilpa et a écrit: « Avec l’amour de ma vie au paradis! »

Shilpa est actuellement prêt à revenir à l’écran cette année, avec Hungama 2 et Nikamma. Ses derniers rôles principaux étaient dans les versions 2007, Apne et Life In A Metro.