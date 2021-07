Shilpa Shetty abandonne la PREMIÈRE publication sur Instagram après l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire d’application porno | Nouvelles des gens

New Delhi : quelques jours après que son mari Raj Kundra a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai, l’épouse de l’actrice Shilpa Shetty a finalement rompu son silence sur les réseaux sociaux. Il a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications. Son interpellation a eu lieu lundi soir (19 juillet 2021).

À présent, Le premier post de Shilpa Shetty sur Instagram après son arrestation parle de survivre aux défis. Elle a mis en place une capture d’écran d’un livre sur son histoire IG, en lisant : Ne regardez pas en arrière avec colère, ni en avant avec peur, mais autour de vous avec conscience. James Thurber

« Nous regardons avec colère les gens qui nous ont blessés, les frustrations que nous avons ressenties, la malchance que nous avons endurée. Nous attendons avec impatience la possibilité de perdre notre emploi, de contracter une maladie ou subir la mort d’un être cher.

L’endroit où nous devons être est ici, maintenant – sans regarder avec anxiété ce qui a été ou ce qui pourrait être, mais pleinement conscient de ce qui est.

Je respire profondément, sachant que j’ai de la chance d’être en vie. J’ai survécu à des défis dans le passé et je survivrai à des défis à l’avenir. Rien ne doit me distraire de ma vie aujourd’hui. »

Au moins 11 personnes dont Raj Kundra a été arrêté dans l’affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).