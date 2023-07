Shilpa Shetty a papoté à l’aéroport avec un air cool et simple | Regarder la vidéo

Le look décontracté mais élégant de Shilpa Shetty alors qu’elle se fait papouiller à l’aéroport. Shilpa Shetty Kundra lui apporte toujours un jeu A en matière de tenues élégantes. Aujourd’hui, elle a été aperçue habillée contre le temps à l’aéroport dans un look tout noir. Les fans adorent la façon dont Shilpa se porte et tue sans effort dans chaque tenue. Shilpa a toujours été un passionné de fitness. Elle pratique le yoga, la musculation, le cardio, le pilates et plus encore. Elle est partisane de la forme physique holistique, qui comprend non seulement des activités physiques, mais favorise également de saines habitudes alimentaires, le bien-être mental et la pensée positive. Ses comptes Instagram et YouTube proposent des conseils d’entraînement et de régime réguliers, ainsi que des messages de motivation pour inspirer les gens à mener une vie saine. Elle a collaboré avec divers experts en conditionnement physique et a publié un livre sur la santé et le bien-être et des recettes d’aliments sains.