Shiloh, l’enfant de Brad Pitt et Angelina Jolie, a demandé à abandonner le nom de famille de l’acteur à l’occasion de son 18e anniversaire

Un autre des six enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie prend ses distances avec son célèbre père.

Lundi, Shiloh Jolie-Pitt a célébré son 18e anniversaire en déposant légalement une demande pour supprimer « Pitt » de son nom, selon TMZ.

Bien que la demande de changement de nom de la danseuse n’ait pas encore été accordée, son nouveau surnom – qui sera probablement approuvé – sera simplement « Shiloh Jolie ».

La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après qu’un autre des enfants de l’ancien couple ait également clairement indiqué qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec son père.

Shiloh, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, prend ses distances avec son célèbre père.

Lundi, elle a célébré son 18e anniversaire en déposant légalement une demande pour supprimer « Pitt » de son nom, selon TMZ.

Le week-end dernier, les spectateurs ont remarqué que la fille du couple, Vivienne, figurait simplement « Vivienne Jolie » dans l’affiche de « The Outsiders » – alors qu’elle s’appelait « Vivienne Jolie-Pitt » des années auparavant.

Cependant, on ne sait pas si la jeune fille de 15 ans, qui a aidé sa mère à produire la pièce de Broadway, a légalement changé de nom comme sa sœur aînée.

Avec Vivienna et Shiloh, la fille aînée de l’ancien couple, Zahara, a fait la une des journaux il y a six mois lorsqu’elle s’est présentée avec juste le nom de jeune fille de sa mère.

Bien que la demande de changement de nom de la danseuse n’ait pas encore été accordée, son nouveau surnom sera simplement « Shiloh Jolie ». Images du GC

Les frères et sœurs de Shiloh, Vivienne, Zahara et Maddox, n’utilisent plus non plus le nom de famille de leur père. FilImage

Alors qu’elle rejoignait Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. au Spelman College d’Atlanta, la jeune femme de 19 ans se faisait appeler « Zahara Marley Jolie ».

Entre-temps, Nous avons rapporté hebdomadairement en 2021, le fils des ex, Maddox, 22 ans, « n’utilise pas Pitt comme nom de famille sur des documents qui ne sont pas légaux et utilise à la place Jolie ».

Cependant, sa mère n’aurait pas « soutenu » son désir de « changer légalement » son nom à l’époque.

La star de « Girl, Interrupted » a demandé le divorce de l’acteur en 2016 et a demandé la garde complète de leurs enfants – Vivienne, Zahara, Maddox, Shiloh, Pax, 20 ans, et Knox, 15 ans.

La star de « Girl, Interrupted » a demandé le divorce de Pitt en 2016 et a demandé la garde complète de leurs six enfants. ZUMAPRESS.com

On ne sait pas exactement quel contact les enfants ont avec l’acteur de « Troy », Pax aurait qualifié son ex-père de « connard de classe mondiale » dans un article sur la fête des pères de 2020. Getty Images

Bien qu’on ne sache pas exactement combien de contacts les enfants ont avec leur père, Pax aurait qualifié son ex-père de « trou de classe mondiale » dans un article sur la fête des pères en 2020.

« Joyeuse fête des pères à ce connard de classe mondiale !! Vous prouvez à maintes reprises que vous êtes une personne terrible et méprisable », aurait écrit le jeune homme de 16 ans sur un compte privé, qui était obtenu par le Daily Mail.

« Vous n’avez aucune considération ni empathie envers vos 4 plus jeunes enfants qui tremblent de peur en votre présence », aurait-il poursuivi, faisant apparemment référence à un incident survenu en 2016 au cours duquel Pitt aurait brutalisé son ex-femme et deux de leurs six enfants à bord d’un jet privé. .

Les enfants sont séparés de Pitt depuis qu’il aurait brutalisé Jolie et deux de leurs six enfants à bord d’un jet privé en 2016. FilImage

L’ancien « M. et Mme Smith » ont été déclarées légalement célibataires en 2019. Ils n’ont pas encore finalisé leur divorce. ZUMAPRESS.com

Pax aurait ajouté que Pitt « ne comprendrait jamais les dégâts » qu’il a infligés à ses enfants, leur donnant l’impression de vivre dans « un enfer constant ».

« Alors, bonne fête des pères, espèce d’être humain horrible !!! » a-t-il conclu.

Bien que l’ancien « M. et Mme Smith »ont été déclarées légalement célibataires en 2019, elles n’ont pas encore finalisé leur divorce compliqué.