Shiloh, la fille de Brangelina, supprime Pitt de son nom

Shiloh, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, a célébré son 18e anniversaire en demandant au tribunal de retirer le nom de son père du sien. Le bébé nepo actuellement avec un trait d’union sera officiellement connu sous le nom de Shiloh Jolie une fois approuvé, selon TMZ. Cette décision intervient alors que ses parents, stars de cinéma, sont impliqués dans un méchant procès au sujet d’un domaine viticole à la suite de leur divorce amer – une rupture qui a vu Jolie accuser Pitt d’abus. TMZ rapporte que plusieurs autres enfants des étoiles belligérantes ont cessé d’utiliser son nom, notamment Zahara, 19 ans, Maddox, 22 ans et Vivian, 15 ans, mais seule Shiloh a pris la décision de demander à un tribunal pour le rendre légal. Shiloh, qui accompagne souvent sa mère sur les tapis rouges et lors de voyages humanitaires à l’étranger, est danseuse – et Pitt a déclaré que ses mouvements lui faisaient « pleurer ». «C’est très beau», a-t-il déclaré en 2022. «Je ne sais pas d’où elle l’a obtenu. Je suis ici M. Two-Left-Feet.