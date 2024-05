Shiloh Jolie Pittla fille de 18 ans de Angelina Jolie et Brad Pittaurait déposé une demande auprès du tribunal pour lui permettre de supprimer le nom de famille de son père de son propre nom de famille avec trait d’union.

Selon TMZShiloh a d’abord soumis les documents demandant le changement de nom légal le 27 mai, le jour où elle a célébré son 18e anniversaire.

Les documents montreraient qu’elle demande à changer son nom complet de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt en simplement Shiloh Nouvel Jolie.

Brad et Angelina partager trois enfants biologiques – dont Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans – ainsi que trois enfants adoptés, les fils Maddox, 22 ans, et Pax, 20 ans, et sa fille Zahara, 19 ans.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt et Knox Jolie-Pitt assistent à la première de The Eternals en octobre 2021. – Getty Images

Brad et Angelina ont commencé à se fréquenter en 2005 après avoir joué ensemble dans M. et Mme Smithet après l’acteur a demandé le divorce de son ancienne épouse, Jennifer Aniston.

Le couple ils se sont officiellement mariés en 2014mais la relation a pris fin en 2016 lorsque Angelina a demandé le divorce suite à une prétendue altercation lors d’un vol avec leurs enfants. Le couple a est engagé dans une longue bataille juridique depuis.

Shiloh n’est pas la seule à abandonner le nom de famille de son père. Sa sœur cadette, Vivienne, a récemment coproduit le Production à Broadway de Les étrangersaux côtés de sa célèbre maman, et a été crédité sous le nom de « Vivienne Jolie ».

Angelina Jolie et sa fille Vivienne sortent pour célébrer leur spectacle à Broadway en avril 2024. – Divertissement ce soir

De plus, Zahara a récemment rejoint la sororité Alpha Kappa Alpha au Spelman College d’Atlanta, en Géorgie, et lors d’une cérémonie d’introduction, elle s’est présentée comme « Zahara Marley Jolie. »

Cependant, il semble que Shiloh soit le premier de leurs enfants à remplir des formalités pour changer légalement leur nom de famille.

Plus tôt ce mois-ci, une source a parlé avec ET des aspirations de Shilohet ses efforts pour se faire un nom basé sur son travail acharné et son talent, contrairement à ses parents célèbres.

« Shiloh est une danseuse exceptionnellement talentueuse, faisant preuve à la fois de dévouement et de travail acharné. Elle ne compte pas sur son célèbre nom pour atteindre ses objectifs », a déclaré la source. « Shi est une personne sincère et directe qui n’utilise jamais son statut de célébrité à son avantage. Je comprends qu’il peut être difficile de voir une personne au-delà de son statut de célébrité, mais je vous exhorte à faire un effort pour elle. Croyez-moi, cela en vaut la peine. il. »

ET a parlé avec Brad en 2022 après qu’une vidéo de Shiloh montrant ses pas de danse soit devenue virale et que l’acteur ait comblé sa fille d’éloges.

« Ça fait venir les larmes aux yeux, oui », a déclaré Brad à propos de Shiloh et de son amour pour la danse et la performance, ajoutant qu’elle était « très belle ».

« Je ne sais pas d’où elle vient. Je suis ici M. Two-Left-Feet », a-t-il ajouté en riant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait que ses enfants resteraient à l’écart des projecteurs ou s’intéresseraient aux arts créatifs, Brad a répondu qu’il espérait simplement qu’ils découvrent les chemins qui les mènent à la joie.

« J’aime quand ils trouvent leur propre chemin, trouvent des choses qui les intéressent et s’épanouissent », a déclaré Brad à propos de ses enfants.

La relation de Brad avec ses enfants a été au premier plan de sa bataille juridique en cours avec Angelina ces derniers mois.

Dans les documents judiciaires obtenu par ET début mailes avocats de Brad ont affirmé que l’un de leurs anciens gardes de sécurité, Tony Webb — qui travaille actuellement pour l’acteur — avait été informé que l’actrice avait demandé à ses enfants de ne pas parler à leur père lors des visites de garde.

Les réclamations formulées par le Boule d’argent Les avocats de l’acteur ont également affirmé qu’Angelina menacerait les agents de sécurité de les faire taire en utilisant des accords de non-divulgation (NDA).

Ce dépôt est intervenu un mois après Les avocats d’Angelina ont affirmé dans les documents judiciaires que Brad était « physiquement violent » envers elle au cours de leur relation. Elle auparavant a allégué qu’il l’avait blessée et avait abusé verbalement de leurs enfants lors d’un incident survenu dans un avion en 2016, ce qui, selon elle, a été la motivation pour demander le divorce. L’acteur oscarisé n’a jamais été accusé d’un crime après une enquête menée par les autorités sur les allégations.

Pour en savoir plus sur la famille de Brad et Angelina et leur relation, consultez les liens ci-dessous.

CONTENU CONNEXE :