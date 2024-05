Des rapports suggèrent que Shiloh, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, a légalement demandé à retirer « Pitt » de son nom de famille suite à la séparation controversée de ses parents.

Angelina Jolie s’habille dans une robe moulante argentée avec Zahara Jolie-Pitt et Shiloh pour la première d’Eternals(AFP)

Shiloh, qui a eu 18 ans le lundi 27 mai, a déposé une demande de changement de nom légal en Shiloh Jolie, selon TMZ.

Plus tôt, la jeune femme de 18 ans avait supprimé le nom de famille « Pitt » de son profil Instagram.

Les enfants de Pitt « ne veulent rien avoir à faire avec lui »

La décision de retirer Pitt de son nom de famille intervient peu de temps après qu’il a été révélé que sa sœur Vivienne, 15 ans, avait également apparemment supprimé « Pitt » de son nom.

Vivienne, qui fait partie de l’équipe de production de la nouvelle comédie musicale de Broadway The Outsiders, est répertoriée dans le Playbill sous le nom de Vivienne Jolie.

Plusieurs sources ont rapporté que d’autres enfants que Pitt partage avec Jolie (Zahara, Maddox, Pax et Knox) ​​n’utilisent plus non plus son nom de famille. Cependant, Shiloh a été le premier à apporter un changement juridique.

Depuis que Pitt, 60 ans, et Jolie, 48 ans, se sont séparés en 2016 après deux ans de mariage et douze ans de vie commune, les rapports faisant état de relations tendues entre Pitt et ses enfants se sont multipliés.

L’année dernière, leur fille Zahara, 19 ans, a été présentée à la sororité de son université sous le nom de Zahara Marley Jolie, excluant également le nom de famille de son père.

Jolie a quitté Pitt pour « ses violences physiques sur les enfants »

Jolie aurait initié le divorce du couple à la suite d’un incident survenu sur un vol privé entre la France et Los Angeles en septembre 2016.

Le New York Times a affirmé que Pitt « avait étouffé l’un des enfants et en avait frappé un autre au visage » et « avait attrapé Jolie par la tête et l’avait secouée ». Les documents indiquaient également qu’à un moment donné, Pitt « avait versé de la bière sur Jolie ; à un autre moment, il versait de la bière et du vin rouge sur les enfants.

Cependant, Pitt a nié toutes les allégations à l’époque et il n’a pas été inculpé à la suite d’une enquête sur les allégations d’abus liées au vol de 2016.

En novembre dernier, leur fils Pax, 20 ans, aurait qualifié l’acteur de Bullet Train de « connard de classe mondiale » et de « putain d’être humain horrible » dans une publication cinglante pour la fête des pères sur son compte Instagram privé, faite trois ans auparavant.

Pax aurait écrit : « Vous prouvez à maintes reprises que vous êtes une personne terrible et méprisable », à côté d’une photo de Pitt acceptant l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2020 pour son rôle dans Once Upon a Time… In Hollywood de Quentin Tarantino.

« Vous n’avez aucune considération ni empathie envers vos quatre plus jeunes enfants qui tremblent de peur en votre présence », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, les avocats de Jolie ont affirmé que « les antécédents de violence physique de Pitt envers Jolie avaient commencé bien avant le voyage en avion de la famille en septembre 2016 », mais ont noté que le vol « marquait la première fois qu’il appliquait également ses violences physiques sur les enfants », et a poussé Jolie à quitter la relation immédiatement.