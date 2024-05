Shiloh, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, demande un changement de nom

Rencontrez la nouvelle Miss Jolie.

Au milieu de Angelina Jolie et Brad Pittles batailles juridiques en cours, Shiloh Jolie Pitt légalement demandé de supprimer le « Pitt » de son nom de famille, selon des documents obtenus par TMZ 30 mai.

Le dossier intervient alors que Shiloh entre dans un nouveau chapitre de sa vie. Selon les documents, sa demande de changement de nom a été soumise le 27 mai, le jour de son 18e anniversaire et le jour exact où elle est devenue adulte légale.

En plus de Shiloh, Brad et Angelina ont des enfants coparents Maddox22, Personnes20, et Zahara19 ans, ainsi que des jumeaux Vivienne et Knox15.

E! News a contacté le représentant de Brad mais n’a reçu aucun commentaire. E! a également contacté le représentant d’Angelina mais n’a pas eu de réponse.

Mais il semble que Shiloh ne soit pas la seule dans la famille à raccourcir son surnom ces jours-ci. La semaine dernière, plusieurs médias ont rapporté que le nom de Vivienne apparaissait comme « Vivienne Jolie » dans l’affiche de la nouvelle comédie musicale de Broadway. Les étrangersque le jeune de 15 ans a contribué à produire aux côtés d’Angelina.