Shiloh Jolie-Pitt veut un changement de nom

Cette semaine, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, a eu 18 ans et a rapidement déposé une demande de changement de nom. Selon TMZ et Personnesl’adolescente a soumis des documents demandant de supprimer légalement « Pitt » de son nom de famille, choisissant de s’appeler officiellement Shiloh Jolie.

Cette plainte intervient au milieu d’un divorce controversé de huit ans entre Jolie et Pitt, au cours duquel Jolie a accusé Pitt de l’avoir agressée physiquement ainsi que l’un de leurs six enfants, allégations qu’il nie. Ces dernières années, quelques enfants semblent s’être distancés de Pitt, du moins de nom. En 2021, tabloïds a affirmé que leur fils aîné Maddox, qui avait 20 ans à l’époque, avait témoigné dans la procédure de garde de l’ancien couple d’une manière qui « n’était pas très flatteuse envers Brad » et n’utilisait plus « Pitt » dans son nom sur des documents non légaux.

Lorsque leur fille Zahara, âgée de 19 ans, a rejoint la sororité Alpha Kappa Alpha du Spelman College l’année dernière, elle s’est annoncée dans une vidéo d’initiation sous le nom de « Zahara Marley Jolie ». Et la semaine dernière, Personnes a rapporté que leur fille Vivienne, âgée de 15 ans, qui est créditée aux côtés d’Angelina en tant que productrice de l’adaptation de Broadway de Les étrangers, apparaît dans l’affiche de la comédie musicale sous le nom de « Vivienne Jolie ». Il n’est pas clair si d’autres enfants, à part Shiloh, ont intenté une action en justice pour changer de nom.

