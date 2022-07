Shiloh Jolie-Pitt repérée avec un ballon d’anniversaire lors d’un shopping en solo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SL, Bruce / BACKGRID

Shiloh Jolie Pitt, 16 ans, a semblé faire des achats d’anniversaire par elle-même récemment. La fille de Angelina Jolie et Brad Pitt a été photographié tenant un ballon sur lequel on pouvait lire “Joyeux anniversaire” avec un sac à provisions blanc en se promenant à Los Feliz, en Californie. Elle portait un sweat à capuche noir, un short noir et des baskets noires alors qu’elle ajoutait un masque facial de style médical à son look pendant la sortie.

Plus à propos Shiloh Jolie Pitt

Elle avait également ses cheveux blonds tirés en arrière et ne semblait pas prêter attention aux caméras alors qu’elle passait devant. On ne sait pas exactement pour qui elle faisait ses courses, mais son frère aîné Maddox, aura 21 ans le 5 août, il est donc possible que les objets aient quelque chose à voir avec sa journée spéciale. Quoi qu’il en soit, c’est définitivement quelqu’un d’important puisque l’adolescente a fait le voyage toute seule pour récupérer la marchandise.

Avant la dernière sortie shopping de Shiloh, elle a fait la une des journaux pour avoir assisté avec bonheur à un concert avec sa mère à Rome, en Italie, où elle et sa famille ont passé beaucoup de temps récemment. Les deux dames ont été photographiées dans la foule alors qu’elles regardaient le gagnant de l’Eurovision 2021 Måneskin. Ils étaient tous les deux vêtus de tenues noires et avaient l’air de s’amuser en discutant, riant, chantant et dansant ensemble.

L’évolution du style de Shiloh Jolie-Pitt : les photos de ses meilleurs looks

Shiloh a également été vue en train de prendre une glace dans la ville italienne avec certains de ses frères et sœurs quelques semaines seulement avant le concert. Elle a été photographiée portant une salopette noire sur un t-shirt noir et des baskets rouges et blanches alors qu’elle tenait un délicieux cornet de crème glacée. Elle avait les cheveux relevés en un chignon haut et portait également un masque noir pour rester en sécurité.

Quand Shiloh ne passe pas du temps avec sa famille pendant les courses et les sorties de crème glacée, elle danse. Une source nous a récemment révélé que la blonde s’est intéressée à la danse et qu’Angelina fait tout ce qu’elle peut pour la soutenir dans la passion. “Shilo a commencé par des cours particuliers avant de rejoindre un petit studio près de chez eux puis tout au long de la pandémie, elle a fait des cours de zoom. Elle y est très engagée », a déclaré l’initié EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie. “Angelinaest étonné par quel talent Shilo est, mais plus que cela, elle aime voir à quel point heureux Shilo c’est quand elle danse. Une carrière dans Danse est quelque chose qu’elle pourrait poursuivre un jour, mais Angelina ne la pousse pas du tout dans cette direction, elle l’encourage à le faire simplement parce que cela la rend heureuse.