Shiloh Jolie-Pitt porte un short en jean noir avec Zahara et Pax : Photos – Hollywood Life

Shiloh Jolie Pitt, 17 ans, est restée aérée dans un short en jean noir alors qu’elle se rendait dans une animalerie à Los Angeles. L’adolescente, qui est un clone de son père Brad Pitt59 ans, jusqu’à la coiffure qu’elle avait avec sa sœur Zahara18 ans et son frère Pax, 19 ans, le lundi 3 juillet, alors qu’ils ramassaient des friandises – apparemment de la nourriture pour chien pour un membre de la famille canine. Shiloh a ajouté un sweat à capuche noir surdimensionné avec un logo et des chaussures Nike basses blanches et noires à son look, un changement par rapport à ses baskets Converse All-Star noires habituelles.

Pendant ce temps, Zahara, qui étudie au HBCU Spelman College, portait un jean droit inspiré des années 90 et un débardeur rouille. Malgré le temps chaud, elle a enfilé un cardigan crème et a terminé l’ensemble avec des baskets noires, un sac à bandoulière inspiré de l’an 2000 et un masque de protection noir. Pax a suivi ses frères et sœurs plus jeunes, optant pour un haut rayé jaune et blanc, un pantalon noir baggy et des baskets. Il a complété son look élégant avec des lunettes de soleil rappelant sa mère Angelina Jolie porte généralement.

Plus à propos Shiloh Jolie Pitt

La sortie survient deux jours après que le trio a également été aperçu au café branché Los Feliz Maru Coffee avec le plus jeune frère Knox, 14 ans, le samedi 1er juillet. Shiloh a conservé un latte glacé ainsi qu’une boisson au matcha, tandis que Pax et Zara semblaient également prendre des boissons au café glacé dans le quartier branché du quartier. La soeur jumelle de Knox Vivienneégalement âgé de 14 ans, a curieusement été absent de l’action des frères et sœurs ces derniers jours, tandis que le frère aîné Maddox21 ans, est apparemment toujours en Asie pour étudier à la prestigieuse université sud-coréenne Yonsei.

Vivienne était pourtant présente lors d’un récent voyage dans la Grosse Pomme avec Angelina. L’adolescente a été rejointe par ses frères et sœurs Shiloh, Zahara et Pax pour rentrer chez elle à Los Angeles via l’aéroport JFK. Vivienne portait un masque facial pour le vol et gardait ses cheveux blonds en queue de cheval.

