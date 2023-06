Shiloh Jolie Pitt est plus grande que Zahara, Pax et Angelina Jolie : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Une sortie en famille ! Fière maman Angelina Jolie48 ans, a emmené ses enfants Shilo17 ans, Zahara18 ans et Pax, 19 ans, est sorti dîner à New York le 26 juin et a été dominé par le jeune de 17 ans. Alors qu’elle sortait avec sa famille, Shiloh semblait être plus grande que tout le monde et avait grandi ! L’adolescent a porté un sweat à capuche noir et un pantalon noir avec des Vans rouges pour la soirée.

Pendant ce temps, le maléfique L’actrice était toujours aussi élégante dans un trench-coat blanc et une robe de cocktail noire portée en dessous. La femme de 48 ans a lié le look avec des lunettes de soleil noires et des escarpins noirs. Zahara s’est associée à la palette de couleurs de Shiloh dans une robe de couleur corbeau et un cardigan assorti. Pendant ce temps, Pax, est apparu aussi adulte que jamais et a porté un pull à col rond gris et un jean noir. Le jeune homme de 19 ans a complété son ensemble avec des baskets blanches et une casquette de baseball noire.

Leur dîner de sushi a eu lieu quelques heures seulement après qu’Angelina ait porté un trench-coat beige lors d’une sortie avec Pax dans la Grosse Pomme (voir les photos ici). Au cours de cette sortie, la mère de six enfants a associé son élégant manteau à des escarpins noirs à talons hauts et à un sac fourre-tout blanc tendance. Pax portait notamment une tenue différente, qui comportait une chemise blanche à manches longues et un jean noir. L’adolescent a secoué une casquette noire qui disait « FTP » et a été photographié tenant un appareil photo professionnel à la main.

Bien que le dîner ait semblé être une affaire de famille à part entière, quelques-uns d’Angelina et Brad PittLes enfants de n’étaient pas présents. L’ex-couple partage également son fils Maddox21 ans et jumeaux Vivienne et Knox, 14. Trois de leurs enfants sont adoptés, tandis que trois d’entre eux sont biologiques. Le repas partagé survient notamment un mois après que Pax a été aperçu lors d’une adorable promenade avec son chien le 29 mai. Alors qu’il se promenait avec son ami à quatre pattes, Pax avait l’air pimpant dans un jean gris et une chemise blanche à manches longues. Il a complété le style streetwear avec des baskets blanches et, bien sûr, son toutou à la main.

Le Club de combat star et Angelina étaient auparavant mariés de 2014 jusqu’à leur divorce en 2019. Bien que leur mariage se soit terminé il y a quatre ans, le couple se bat contre une division désordonnée des actifs. Ces dernières années, Brangelina a fait la une des journaux en 2021 pour s’être penché sur qui obtient leur domaine viticole bien-aimé, Château Miraval. Beaucoup plus récemment, le 2 juin, HollywoodLa Vie a obtenu des documents judiciaires qui ont révélé que Brad était mécontent que son ex lui ait vendu la moitié de la cave. « Comme il sera démontré au procès, les actions de Jolie étaient illégales, endommageant gravement et intentionnellement Pitt et s’enrichissant injustement », ont lu les documents. En juillet dernier, il a été révélé qu’Angelina avait vendu sa participation de 50 % au russe Ogliarch Youri Shefler.

