Shiloh Jolie-Pitt dépose une pétition pour changer son nom de famille à l’occasion de son 18e anniversaire

Shiloh, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, a déposé une pétition pour changer son nom de famille.

Deux sources proches du dossier ont déclaré à NBC News que Shiloh Jolie-Pitt avait déposé une pétition le jour de son 18e anniversaire, soit le 27 mai, pour supprimer « Pitt » de son nom de famille.

L’adolescente veut légalement s’appeler Shiloh Jolie, selon NBC News. NBC News n’a pas examiné les documents juridiques.

NBC News a contacté les représentants de Pitt et Jolie pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Shiloh Jolie-Pitt à la première de « The Eternals » en octobre 2021. Samir Hussein / Samir Hussein/WireImage

En 2023, la fille de l’ancien couple, Zahara, a également publiquement supprimé « Pitt » de son nom lorsqu’elle a officiellement rejoint sa sororité au Spelman College, Essence rapportée.

Le divorce entre Jolie et Pitt, qui partagent six enfants, s’est avéré une bataille judiciaire controversée depuis leur séparation en 2016. Bien que le divorce n’ait pas encore été finalisé, Pitt et Jolie ont obtenu un « jugement bifurqué » en 2019, déclarant qu’ils sont tous deux légalement célibataires.

Jolie a demandé le divorce en 2016 après avoir accusé Pitt de étouffant un de leurs enfants lors d’un vol privé cette même année. Pitt a ensuite fait l’objet d’une enquête de la part du département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles et a été innocenté de toute allégation de violence physique. NBC News a rapporté.

Les deux hommes ont une bataille juridique en cours concernant leur propriété française, le Château Miraval Winery, qu’ils ont acheté en 2008 et où ils se sont mariés en 2014.

Jolie était auparavant mariée à Jonny Lee Miller et Billy Bob Thornton. Pitt a été marié pour la première fois à Jennifer Aniston.