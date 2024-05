Shiloh Jolie-Pitt demande légalement de changer de nom

Avoir 18 ans est une occasion très spéciale. Alors que certains adultes légaux vont jouer ou organiser une grande fête, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh, a déposé des documents pour changer légalement de nom, selon TMZ.

Shiloh ne change pas son prénom mais abandonne le célèbre nom de famille de son père. Si la demande est accordée, elle passera de Shiloh Jolie-Pitt à « Shiloh Jolie ».

La danseuse était apparemment prête et attendait de faire le changement car elle a déposé les documents le jour même de son anniversaire, le 27 mai.

La nouvelle intervient après qu’il a été récemment révélé que Brad ne cherchait plus la garde conjointe de ses enfants. Un initié de Pitt a déclaré au Courrier quotidien que la situation était une « aliénation parentale classique », affirmant que Jolie voulait prolonger le divorce jusqu’à ce que les enfants aient 18 ans. Mais ses amis ont déclaré au média : « Brad n’a personne à blâmer à part lui-même. Tout ce qu’Angelina veut, c’est guérir leur famille et passer à autre chose.





Même si c’est la première fois qu’un des enfants décide de le changer légalement, c’est une tendance continue chez les enfants de Jolie-Pitt.

Zahara Jolie a été la première à le faire en novembre 2023, lorsqu’elle a fait ses débuts en tant que nouveau membre d’Alpha Kappa Alpha. Lorsqu’elle s’est présentée lors de sa cérémonie d’intronisation, elle a crié : « Je m’appelle Zahara Marley Jolie ! »

Plus récemment, leur fille Vivienne, âgée de 15 ans, qui travaillait comme assistante d’Angelina pour « The Outsiders », a été répertoriée comme « Vivienne Jolie » sur l’affiche.

Des rapports font état d’une relation tendue entre Brad et leurs enfants depuis des années. Le couple partage des enfants biologiques, Shiloh18 ans et des jumeaux Knox et Vivienne15, et adopté, Maddox 22, Personnes20, et Zahara19.

Bien que les informations exactes sur leur relation soient inconnues, certains prétendent que Pax n’a pas parlé à son père depuis la tristement célèbre bagarre en avion privé qui a été le clou dans le cercueil du mariage. Il aurait également publié un message cinglant à l’occasion de la fête des pères en 2020 sur son compte Instagram privé.

Bien qu’ils aient décidé d’arrêter en 2016, le couple est toujours devant les tribunaux pour lutter contre leur divorce.