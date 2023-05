Shillong Lajong promu en I-League après quatre ans avec une victoire 2-1 sur Bengaluru United

Le Shillong Lajong FC a été confirmé dimanche comme la première équipe à être promue dans la I-League 2023-24, faisant un retour au deuxième niveau après un écart de quatre ans.

L’équipe de Meghalaya a battu le FC Bengaluru United 2-1 au stade SSA de Shillong pour porter son total à sept points en quatre matches.

Ils ont été relégués après avoir terminé en bas du tableau lors de la saison 2018-19. Leur parcours dans la 2e division de cette saison a commencé dès le tour de qualification en février, où ils ont vaincu Downtown Heroes, Corbett et United Chirang Duar pour se qualifier pour la phase de groupes.

Aux côtés de United SC, East Bengal Reserves et The Diamond Rock FA, Lajong a terminé deuxième du groupe et s’est qualifié pour le tour final en tant que meilleur finaliste de tous les groupes.

Une lourde raclée 1-5 aux mains d’Ambernath United Atlanta il y a cinq jours signifiait que c’était une situation à faire ou à mourir pour Lajong contre Bengaluru United dimanche.

Sous l’impulsion d’une forte foule locale, la brillante frappe de curling d’Everbrightson Mylliempdah leur a donné l’avantage juste avant la mi-temps, mais Kongbrailatpam Manjit Sharma a égalisé pour les visiteurs juste après la reprise.

Pourtant, à huit minutes de la fin, la tête de Figo Syndai reprenait l’avantage aux hommes de Bobby Nongbet, qu’ils maintenaient jusqu’au coup de sifflet final.

