Shillong et Kokrajhar ont une riche culture du football : Dipendu Biswas sur Durand Cup 2023

Dipendu Biswas, directeur technique du Mohammedan SC, estime que le déplacement de la Coupe Durand dans les États d’Assam et de Meghalaya contribuera à la « promotion du football dans le Nord-Est », affirmant que l’amour du football dans les deux États est bien connu. Quant à Mohammedan, Dipendu a déclaré que l’équipe était bien préparée pour se battre à nouveau pour les trophées.

Extraits

Le plus ancien tournoi de football de la Durand Cup Asia est désormais l’ouverture officielle de la saison du football indien. Que penses-tu de cela?

La Coupe Durand est le premier grand tournoi à élimination directe de la saison et l’un des tournois les plus traditionnels du pays. Les équipes ISL et I-League du pays participent à ce tournoi. Mohammedan a très bien performé dans la Coupe Durand au cours des deux dernières années. L’année dernière, nous avons perdu contre le Mumbai FC en demi-finale. En 2021, nous avons perdu contre le FC Goa en finale. Mais cette année, j’espère que Mohammedan Sporting Club fera bien cette année en Coupe Durand comme les deux dernières années.

24 équipes participeront cette fois à ce prestigieux tournoi. Une fois de plus, ce sera une bataille entre les équipes I-League, ISL et Army. Vos vues?

L’avantage de jouer ce tournoi en début de saison est que de nombreuses équipes de l’ISL et de la I-League participent à la saison de la Coupe Durand, ce qui permet de vérifier la force de sa propre équipe. Et le reste des équipes regarde à quel point leur équipe est préparée ou à quel point elle peut jouer à l’avenir. Comme le reste des équipes, nous verrons cela.

Cette Coupe Durand 2023 se jouera dans deux nouvelles enceintes. Shillong, la capitale du Meghalaya, et Kokrajhar, dans l’Assam, seront les nouveaux sites. Que pensez-vous de cela?

Shillong et Kokrajhar ont tous deux une riche culture du football. Parce que de nombreux matches de I-League ont eu lieu à Shillong. Shillong est la maison de Lajong. Shillong Lajong est de retour dans la I-League cette année. En conséquence, les gens là-bas auront une nouvelle obsession pour le football. Et aussi à Konkrajhar, nous avons joué de nombreux matchs d’exhibition entre le Bengale oriental et Mohun Bagan et Mohammedan. Il y a aussi assez d’engouement parmi les gens pour le football. Avec la tenue de la Coupe Durand dans ces deux endroits cette année, je pense que la promotion du football dans le Nord-Est va augmenter.

Mohammedan Sporting Club a recruté de nouveaux étrangers. L’année dernière, leur performance était plutôt bonne. A quel point votre équipe est-elle prête à combattre la Coupe Durand cette année ?

Cette année, nous avons mis davantage l’accent sur la jeunesse dans la formation de l’équipe de Mohammedan. L’âge moyen de notre équipe cette année est de 24 ans. Nous avons également recruté quatre étrangers qui ont joué sur le sol indien. Parmi lesquels se trouve le notable Alex de l’Argentine. De plus, le quota asiatique a pris un bon milieu de terrain et deux Africains, un avant-centre et un arrière-centre. Il y a une bonne combinaison d’expérience et de jeunesse dans l’équipe.

La compétition nationale de football en Inde comme la Durand Cup est une très bonne plateforme pour les jeunes footballeurs talentueux. Vos vues?

Cette année, la Fédération indienne de football a pris l’initiative de rendre toutes les ligues nationales non étrangères. J’applaudis cette initiative. Cela se traduira par un avantage que de nombreux attaquants et défenseurs indiens pourront jouer. Et je pense que le football indien peut résoudre le problème des attaquants et des défenseurs nationaux à l’avenir. Cela rendra le football indien beaucoup plus riche. Et la plupart des équipes ISL jouent leurs équipes de réserve dans la Coupe Durand. Comme Shiva Shakti du Bengaluru FC. L’année dernière, il a eu la chance de rejoindre l’équipe ISL du Bengaluru FC grâce à ses performances exceptionnelles en Coupe Durand.

Coupe Durand d’hier à aujourd’hui. Dans quelle mesure êtes-vous excité pour l’édition de cette année ?

La Durand Cup compte désormais deux nouvelles enceintes. Avec Shillong et Kokrajhar, il y a Kolkata. En conséquence, à part Kolkata, je pense qu’il y aura suffisamment de frénésie de fans dans les deux autres sites.

Vos bons et mauvais souvenirs de la Coupe Durand ?

L’apport de la Coupe Durand à ma carrière de footballeur est considérable. Parce que mon ascension vient de ce tournoi. J’ai marqué un but contre Mohun Bagan pour TFA en 1996-97. Je suis devenu le meilleur buteur cette année-là. L’année suivante, Mohun Bagan m’a signé pour eux. Cette année-là, je suis également devenu le jeune joueur du tournoi. Donc, la Coupe Durand sera toujours un tournoi spécial pour moi.

L’adversaire le plus difficile à affronter en Coupe Durand en tant que joueur et manager d’équipe ?

En tant que joueur à cette époque, j’ai battu des adversaires puissants comme le FC Kochi, Salgaokar, Mahindra et JCT. Aussi, qui a dû affronter des adversaires comme Mohun Bagan sous le maillot du Bengale oriental et le Bengale oriental sous le maillot de Mohun Bagan. Cependant, en tant que manager, j’ai affronté des adversaires comme le Mumbai FC en demi-finale l’an dernier et le FC Goa en finale de la Durand Cup 2021.

Un message particulier aux supporters et spectateurs qui suivront la Coupe Durand cette année ?

Je n’ai qu’un seul appel aux supporters du Mohammedan Sporting Club, soutenez l’équipe, restez avec l’équipe, cette année nous avons recruté quatre nouveaux joueurs étrangers et nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui ont la capacité de bien jouer dans la Ligue de Calcutta, Durand et I League. Encouragez-les. J’espère que vous ne serez pas déçu.

Comment le football indien s’est-il développé cette année ?

Cette fois, conformément à la décision de la Fédération indienne de football, de nombreux nouveaux arrivants indiens sont susceptibles d’émerger dans la ligue de Kolkata. Qui sera vu jouer Durand et ISL dans les prochains jours. J’ai dit plus tôt que le football indien serait suffisamment riche grâce à cela. Et dans les prochains jours, de nombreux nouveaux footballeurs seront vus porter le maillot de l’équipe indienne.