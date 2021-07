Shikhar Dhawan célébrant la victoire au lancer avec «Thigh Five» contre SL a des fans en division

Le skipper indien Shikhar Dhawan a donné vie aux médias sociaux en remportant le tirage au sort lors du troisième et dernier concours ODI contre le Sri Lanka vendredi. Dhawan, qui a perdu le tirage au sort à deux reprises dans le premier et le deuxième ODI, a finalement brisé le sort lorsqu’il est sorti pour le tirage au sort avec son homologue sri-lankais Dasun Shanaka au stade R. Premadasa de Colombo. Il convient de rappeler que l’Inde a déjà pris une avance inattaquable de 2-0 avant la finale et que même remporter le tirage au sort signifie beaucoup pour le capitaine de l’équipe indienne.

Dès qu’il a été informé qu’il avait gagné le tirage au sort, Dhawan a éclaté en célébrations de la cuisse cinq, quelque chose qui a été sa marque de fabrique à chaque fois qu’il empoche une prise de l’adversaire.

Shikhar Dhawan célébrant la victoire au tirage au sort avec une cuisse cinq résume la chance de l’Inde dans le tirage au sort. – Silly Point (@FarziCricketer) 23 juillet 2021

Gagner un lancer n’est pas si difficile quand le capitaine est Shikhar Dhawan – Troll Dhawan Haters (@Dhawanswarrior) 23 juillet 2021

Shikhar Dhawan célèbre sa victoire au lancer avec une cuisse cinq 😀😂😂😂India bat first ❤️😎#INDvSL – Vinesh Prabhu (@prabhu_vinesh94) 23 juillet 2021

Alors Shikhar Dhawan remporte le tirage au sort aujourd’hui et le célèbre avec une cuisse cinq ! 😂 #INDvSL– Kiran (@inquisitivekidd) 23 juillet 2021

Notamment, aux deux occasions précédentes, l’équipe indienne a été mise au bowling en premier après que les visiteurs aient perdu le tirage au sort. Vendredi, cependant, Dhawan a choisi de frapper en premier après l’incroyable célébration.

De retour à l’action, l’Inde a pris un bon départ avant que le capitaine Dhawan ne se fasse perdre au troisième pour 13 par Dushmantha Chameera. Le gaucher a essayé d’éloigner le ballon de lui et Dhawan a fini par se rapprocher du gardien de guichet Minod Bhanuka.

