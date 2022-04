Shikhar Choudhary, Karthik Varma et l’équipe Temple of Kings scellent le spot des Jeux asiatiques 2022 dans Hearthstone et League of Legends

Les athlètes Hearthstone Shikhar Choudhary, Karthik Varma et l’équipe Temple of Kings ont produit des performances époustouflantes pour garantir leur place pour les Jeux asiatiques de 2022 en se qualifiant pour les titres aux Championnats nationaux d’esports 2022 (NESC ’22) de la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI).

Alors que Shikhar a surpassé Karthik Varma Vegesna 3-1 et 3-2 dans le meilleur des trois affrontements finaux de Hearthstone, l’une des équipes indiennes les plus populaires de League of Legends, Temple of Kings, composée du capitaine Akshaj Shenoy, Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya et Sanindhya Malik ont ​​battu confortablement l’équipe Coco Cats 3-0 lors de la meilleure des cinq grandes finales.

Shikhar a présenté des compétences et un gameplay impressionnants tout au long de la compétition, ce qui l’a également amené à provoquer la plus grande surprise du tournoi lorsqu’il a devancé le seul médaillé indien des Jeux asiatiques Tirth Mehta en demi-finale, en route vers son titre. Tirth avait remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de 2018, où Esports était joué comme événement de démonstration.

“Ce moment me donne un sentiment d’accomplissement et d’honneur que ma diligence et mon engagement ont finalement porté leurs fruits. NESC’22 était un événement phare de Hearthstone puisqu’il présentait tous les titans de l’Inde. NESC’22, comme je l’imaginais, était une tâche difficile et sa victoire a été une réussite capitale pour moi. Les Jeux asiatiques 2022 vont être un énorme test de mes capacités car tous mes concurrents sont maîtres de leur métier. Tirth nous a valu la première médaille de ce titre lors de l’Asiad 2018; Je vais mettre chaque once d’énergie cette fois pour décrocher la médaille d’or pour mon pays et continuer la course aux médailles. Je tiens également à remercier la communauté Hearthstone India pour son soutien, et je pense que le chemin à parcourir sera un effort cumulatif de la part de la communauté. L’Asiad sera une évaluation prodigieuse de mes compétences, mais je crois fermement en mon zèle et mon travail acharné. Et enfin, merci à ESFI pour l’organisation efficace des qualifications », a déclaré Shikhar Chaudhary après avoir obtenu sa première place pour les Jeux asiatiques 2022.

Dans le populaire jeu vidéo d’arène de combat en ligne multijoueur League of Legends, qui a vu la participation de quatre meilleures équipes pro-indiennes, le Temple des rois dirigé par Akshaj a répondu aux attentes et est resté invaincu avant de décrocher le titre.

“Nous sommes vraiment heureux d’avoir réussi à sortir des qualifications nationales vraiment compétitives pour le tournoi. C’est un honneur de faire partie de l’équipe indienne au niveau mondial et de représenter l’Inde aux prestigieux Jeux asiatiques. C’est un rêve devenu réalité pour nous tous et le mérite de cet exploit revient à tous les membres de mon équipe. Un merci spécial à ESFI pour avoir géré les qualifications avec une telle facilité et offert à la communauté indienne MOBA une opportunité aussi incroyable. Représenter son pays n’est pas ce que tout le monde fait assez souvent, c’est une opportunité unique dans une vie ; nous avons hâte d’obtenir une médaille et de rendre l’Inde fière », le capitaine de l’équipe indienne League of Legends, Akshaj, a exprimé son enthousiasme à l’approche des Jeux asiatiques de 2022.

ESFI sélectionne l’équipe via le NESC ’22 pour représenter l’Inde aux Jeux asiatiques de 2022, prévus à Hangzhou, en Chine, du 10 au 25 septembre, car l’eSport a été inclus comme sport médaillé pour la toute première fois lors du prestigieux événement continental.

Les athlètes classés deuxièmes de la FIFA, Street Fighter-V et Hearthstone seront également inclus dans le contingent indien. Le NESC ’22 en cours a été joué virtuellement, en raison de la situation pandémique.

Les gagnants de NESC ’22 participeront aux qualifications régionales Road to Asian Games de l’AESF (juin-juillet 2022), qui se dérouleront pour le classement lors de l’événement principal en Chine. ESFI a poursuivi son partenariat avec Artsmith-Concepts & Visions qui étendra son soutien en tant que partenaire de communication. ESFI a diffusé l’action palpitante du NESC ’22 en direct sur sa chaîne YouTube officielle.

Dans DOTA 2, Team Whoops et Team Avengers chercheront à assurer leur place aux Jeux asiatiques lorsqu’ils verrouillent les cornes lors de la finale aujourd’hui à 17 heures.

Après d’impressionnants triomphes en titre au National Esports Championship (NESC) 2022, les athlètes/équipes d’esports ci-dessous représenteront l’Inde aux Jeux asiatiques 2022 :

1. FIFA22 – Charanjot Singh et Karman Singh Tikka

2. Street Fighter V – Mayank Prajapati et Ayan Biswas

3. Hearthstone – Shikhar Choudhary et Karthik Varma

4. League of Legends – Équipe Temple des rois, composée du capitaine Akshaj Shenoy, Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya et Sanindhya Malik

5. DOTA 2 – La grande finale se jouera aujourd’hui entre Team Whoops et Team Avengers pour assurer leur place aux Jeux asiatiques

