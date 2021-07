Shikha Singh, célèbre pour « Kumkum Bhagya », reçoit un contrecoup pour une photo aux seins nus ; les fans disent « ne s’y attendaient pas »

La célèbre émission télévisée ‘Kumkum Bhagya’ Shikha Singh, qui essaie le rôle d’Aliya dans le feuilleton quotidien, a été la cible de haine et de critiques en ligne après que l’actrice a publié mercredi une photo seins nus sur son Instagram.

La star de la télévision de 35 ans, qui a accueilli la petite Alayna il y a un peu plus d’un an, est actuellement en pause.

Shikha partage souvent des photos et des vidéos avec sa fille, mettant à jour sa fidèle base de fans sur sa vie personnelle. Elle a même partagé des photos du premier anniversaire d’Alayna.

Mais c’est la photo récente de Shikha dans laquelle elle est vue posant seins nus qui est devenue virale sur Internet et a suscité beaucoup de critiques et de haine.

Sur la photo, on peut voir Shikha Singh allongée sur le lit recouvert de lin blanc alors qu’elle se repose sur le ventre couvrant sa pudeur avec un oreiller placé devant elle. Cependant, ses bras toniques et son dos nu sont visibles sur la photo. Les cheveux coiffés sur les côtés et une touche de rouge vif sur les lèvres complétaient le look de Shikha.

Partageant la photo, elle a écrit en légende : « Le thème de la nuit était rouge »

Jetez un oeil à l’image ici:

Dès que Shikha a partagé la photo, tandis que ses amis de l’industrie ont fait pleuvoir leur amour sur le post, une section d’internautes l’a trollée.

L’actrice Ashita Dhawan a laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires, tandis que sa co-star de ‘Kumkum Bhagya’ Sriti Jha a écrit: « Ab Mai ghar aajau? »

Les trolls ont commenté : « Madame, au moins nous ne nous attendions pas à cela de votre part. » « Je ne m’y attendais pas », a écrit un autre, « Vous vous attendez à nhi kiya tha abside », a commenté un autre utilisateur d’Instagram. « Ouais sahi nahi hai », a déclaré un autre utilisateur dans la section commentaires du message.

Shikha Singh a été vue pour la dernière fois dans ‘Laal Ishq’. Auparavant, elle est apparue dans plusieurs émissions comme « Kundali Bhagya », « Pyaar Ho Jaane Do », « Mahabharat » pour n’en nommer que quelques-uns.