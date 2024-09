Shigeru Miyamoto veut que Nintendo soit exclu de la « guerre des jeux » axée sur les spécifications et les performances élevées

Alors que PlayStation et Xbox continuent de vanter du nouveau matériel et des performances améliorées, le créateur de Super Mario et The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, souhaite que Nintendo reste en dehors de la conversation en cours sur la guerre des consoles.

Il l’a dit lors d’un entretien avec Famitsu (traduit par DeepL) en l’honneur de l’ouverture du Nintendo Museum, qui sera officiellement lancé le 2 octobre à Kyoto. Il a commencé par expliquer qu’une partie de la raison de l’existence du musée est due au fait que « non seulement nos employés mais aussi les personnes qui connaissent Nintendo, y compris trois générations de parents et d’enfants, pourraient venir voir le musée et comprendre ce qu’est Nintendo ». tout ça. »

Shigeru Miyamoto préférerait que vous laissiez Nintendo en dehors de la conversation sur les « guerres de jeux ». (Crédit image : Amy Sussman/Getty Images)

« J’espère qu’ils comprendront Nintendo et ne s’impliqueront pas dans ce qu’on appelle parfois la « guerre des jeux », comme les spécifications élevées et la manière d’améliorer les performances des consoles de jeux.des rires) », a-t-il poursuivi. « Nintendo continuera à fabriquer des produits uniques à Nintendo en utilisant diverses technologies disponibles dans le monde aujourd’hui et nous continuerons à créer non seulement des jeux mais également du contenu de divertissement. »

Les commentaires de Miyamoto sont francs, mais ne constituent pas non plus un choc majeur étant donné que Nintendo a été largement exclu de la conversation sur la guerre des consoles, du moins par rapport à Sony et Microsoft. Ces deux sociétés ont continué à se concentrer en particulier sur les spécifications et les performances élevées, Sony ayant récemment annoncé la coûteuse PS5 Pro.

Et ce n’est pas comme si cette approche n’avait pas fonctionné pour Nintendo, la Switch se vendant toujours bien même si son successeur attend dans les coulisses.

Ces commentaires ne sont que les derniers de Miyamoto à faire la une des journaux, l’icône du jeu vidéo ayant récemment déclaré que Nintendo préférerait aller dans une « direction différente » de certains de ses pairs de l’industrie en ce qui concerne le sujet de l’IA.

Crédit miniature : Amy Sussman/Getty Images

Alex Stedman est rédacteur en chef principal de l’actualité chez IGN, supervisant les reportages sur le divertissement. Lorsqu’elle n’écrit pas ou n’édite pas, vous pouvez la trouver en train de lire des romans fantastiques ou de jouer à Donjons & Dragons.