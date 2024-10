Shigeru Ban utilise le bois « en abondance » au Toyota City Museum au Japon

Un grand toit en bois avec une structure décorative représentant l’emblème de la ville Toyota surmonte ce musée au Japon, réalisé par l’architecte japonais Shigeru Ban.





Nommé Toyota City Museum, le bâtiment se trouve à côté du Musée d’art municipal de Toyotaachevé par l’architecte japonais Yoshio Taniguchi en 1995.

Sa structure est construite en grande partie à partir de cèdre local, y compris son toit distinctif de 90 mètres de long perché sur de hautes colonnes effilées.

InterdireL’ambition de était de transformer le site en une « zone musée », le nouveau bâtiment ayant sa propre identité visuelle mais faisant référence aux proportions de la galerie d’art existante.

« Je me demandais si les deux sites pouvaient être regroupés en une seule zone muséale, et en plaçant délibérément le nouveau musée dans la position optimale par rapport au musée d’art, je pourrais faciliter la compréhension et la visite des deux installations par les visiteurs et ainsi produire un effet synergique », a déclaré Ban.

« Si le musée d’art de Yoshio Taniguchi est un chef-d’œuvre de l’architecture moderniste qui utilise abondamment le métal et le verre et représente la seconde moitié du XXe siècle, alors le Toyota City Museum est son opposé : une œuvre avec une façade et un espace organiques. dans lequel le bois est utilisé en abondance pour contribuer à la résolution du problème de l’environnement, le thème le plus important du XXIe siècle.

Le Toyota City Museum présente une façade vitrée avec des colonnes effilées en forme d’astérisque supportant un toit en bois.

Le toit s’étend au-delà du vitrage pour créer un porche extérieur abrité avec une lucarne circulaire.

La sous-face du toit au-dessus du porche et de l’espace d’entrée à double hauteur révèle une structure entrecroisée informée par l’emblème de la ville Toyotaqui représente deux flèches en forme de V qui se chevauchent.

« Lorsque la lumière pénètre dans la lumière supérieure du porche d’entrée à midi, au solstice d’été, les poutres en bois projettent une ombre de l’emblème de la ville sur le sol », a expliqué Ban.

La collection permanente du musée, consacrée à l’histoire de la ville Toyota, est placée dans une salle arrondie enveloppée d’une rampe incurvée. Les murs vitrés donnent sur les bambous environnants.

Un grand présentoir recouvert de verre au milieu de l’espace d’exposition, qui présente des objets initialement prévus pour le stockage, sert également de noyau parasismique du bâtiment.

« L’énorme présentoir est devenu une partie intégrante de l’identité unique de ce musée », a déclaré Ban.

« En en faisant le noyau parasismique de l’espace d’exposition permanent, il a permis une bande continue de fenêtres le long de la rampe ovale à la périphérie de l’espace d’exposition permanent qui encadrait les magnifiques bois de bambous et les vues environnantes. »

Ailleurs dans le Toyota City Museum, une salle à double hauteur révélant la structure en bois du bâtiment accueillera des expositions et des ateliers, tandis qu’un espace pour enfants contient des jouets en bois liés aux thèmes de l’exposition.

Le musée est niché dans le paysage et s’intensifie pour relier son deuxième niveau au rez-de-chaussée du musée d’art adjacent.

Atelier d’architecture paysagère Peter Walker et associésqui a conçu l’aménagement paysager du musée d’art existant, a supprimé une ligne d’arbres séparant les deux côtés du site pour créer un espace de jardin continu entre eux.

« Le superbe paysage conçu par Peter Walker and Partners, qui s’étend du musée d’art au musée de la ville, relie deux bâtiments, représentant des périodes et des styles différents qui couvrent plus de trente ans : un musée d’art d’une tranquillité suprême en apparence et un musée qui est la source de diverses activités publiques », a déclaré Ban.

Ban, qui dirige le studio d’architecture Shigeru Ban Architects, a récemment été nommé lauréat d’architecture des prix Praemium Imperiale de cette année par la Japan Art Association.

L’architecte est largement connu pour son utilisation du bois mais aussi pour son travail en faveur des secours en cas de catastrophe. Ses autres projets récents incluent une extension en bois lamellé-croisé pour le plus grand hôpital d’Ukraine et un prototype de maison temporaire appelée Log Paper House, qui peut être rapidement assemblée pour les victimes de catastrophes naturelles.

