Shigeru Ban remporte le Praemium Imperiale 2024 pour l’architecture

L’architecte japonais Shigeru Ban a été nommé lauréat d’architecture pour les prix Praemium Imperiale de cette année par la Japan Art Association.

Le Praemium Impérial est un prix artistique mondial annuel qui récompense les créateurs dans les domaines de l’architecture, de la peinture, de la sculpture, de la musique, du théâtre et du cinéma.

Ban, qui dirige le studio d’architecture Shigeru Ban Architectesa été sélectionné pour le prix Praemium Imperial 2024 pour ses contributions au domaine de l’architecture et remporte le prix de 15 millions de yens.

L’architecte, connu pour son travail dans le domaine des secours en cas de catastrophe, a été décrit par l’Association japonaise des arts comme ayant « rempli sa mission d’architecte en temps de paix comme en temps d’urgence ».

Né à Tokyo en 1957, Ban a étudié au Southern California Institute of Architecture et à la Cooper Union School of Architecture avant d’ouvrir son propre cabinet au Japon en 1985.

Depuis, Shigeru Ban Architects a conçu un certain nombre de bâtiments remarquables à travers le monde, notamment le Centre Pompidou-Metz en France, l’immeuble de bureaux Tamedia en Suisse et la cathédrale en carton en Nouvelle-Zélande.

Shigeru Ban dévoile une maison en rondins de papier dans la maison de verre de Philip Johnson

Outre ses bâtiments culturels, l’Association japonaise des arts a félicité Ban pour sa contribution aux programmes de secours en cas de catastrophe et pour la création de l’organisation à but non lucratif Voluntary Architects Network (VAN) en 1995.

Travaillant souvent avec du bois, du papier ou du bambou, Ban a conçu plusieurs structures destinées à servir de logements d’urgence, dont la Paper Log House, un abri créé comme prototype pour les victimes de catastrophes naturelles suite au tremblement de terre dévastateur au Maroc l’année dernière.

« VAN et Shigeru Ban Architects ont mené des activités de secours en cas de catastrophe depuis près de 30 ans, fournissant des abris temporaires, des systèmes de cloisonnement, des centres communautaires et des lieux spirituels aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits dans des pays comme le Rwanda, la Syrie, la Turquie, l’Inde, la Chine, l’Italie, Haïti et le Japon, pays natal de Ban », a déclaré la Japan Art Association.

« Plus récemment, Ban a fourni un système de cloisons en papier pour les abris destinés aux réfugiés ukrainiens en Ukraine, dans les pays voisins de Pologne et de Slovaquie, ainsi qu’en Allemagne et en France. »

Le studio a également récemment conçu une aile chirurgicale pour l’agrandissement du plus grand hôpital d’Ukraine, situé à Lviv.

Ban a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière et a reçu le célèbre prix d’architecture Pritzker en 2014.

Les prix Praemium Imperiale ont été inaugurés en 1988 et sont décernés chaque année par la famille impériale du Japon. Cette année, les lauréats recevront chacun 15 millions de yens (73 000 £).

Parmi les autres lauréats du prix Praemium Imperiale de cette année figurent l’artiste française Sophie Calle pour la peinture, le cinéaste taïwanais Ang Lee pour le théâtre et le cinéma, le pianiste portugais Maria João Pires pour la musique et l’artiste colombienne Doris Salcedo pour la sculpture.

Parmi les précédents lauréats du prix d’architecture figurent Zaha Hadid, Glenn Murcutt, Frank Gehry, Tod Williams et Billie Tsien.

L’année dernière, l’architecte burkinabè Diébédo Francis Kéré a reçu le Praemium Imperiale d’architecture et a été félicité pour ses bâtiments qui « utilisent les compétences et les énergies de la communauté locale ».

La photographie est une gracieuseté de la Japan Art Association / The Sankei Shimbun, sauf indication contraire.