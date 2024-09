Shigeru Ban reçoit le Praemium Imperiale d’architecture 2024

© Frédéric Beyens

L’architecte et humanitaire japonais Shigeru Ban est le 35e lauréat du prix Praemium Imperiale d’architecture. Créé en 1988 par l’Association japonaise des arts, ce prix annuel vise à récompenser des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la musique et du théâtre/cinéma. Les contributions de Shigeru Ban à l’architecture ont été importantes, non seulement pour l’esthétique distinctive de son design, mais aussi pour l’utilisation innovante des matériaux, en particulier dans le contexte des interventions d’urgence et du travail humanitaire.

Centre Pompidou Metz. Image © Frederik Beyens

Né à Tokyo en 1957, Shigeru Ban ne s’est pas intéressé à l’architecture dès son plus jeune âge, mais à la menuiserie, car il croyait depuis son enfance que les charpentiers étaient responsables de la construction de toutes les structures. C’est ce qui a jeté les bases de son appréciation durable du bois, qui continue à influencer son travail. Ban s’est rapidement intéressé à la conception architecturale et il a étudié au Southern California Institute of Architecture, puis à la Cooper Union’s School of Architecture de New York, où il a été influencé par des architectes de renom tels que John Hejduk.

Maison en rondins de papier II Daanbantayan, Cebu, Philippines, 2014 / Shigeru Ban. Image © Réseau des Architectes Volontaires 10 / 20

L’œuvre de Ban se caractérise par l’utilisation créative de matériaux non conventionnels, notamment des tubes en papier et en carton. Ces matériaux sont non seulement économiques mais aussi durables, en phase avec la conscience environnementale croissante dans le domaine de l’architecture. L’un de ses premiers et plus célèbres projets est l’église en papier (1995) à Kobe, au Japon, créée pour remplacer temporairement une église détruite par le grand tremblement de terre de Hanshin. Ce projet illustre sa philosophie de création d’une architecture qui répond aux besoins immédiats tout en étant flexible et durable.

L’engagement de Ban Ki-moon en faveur de l’architecture humanitaire se manifeste également dans ses projets de secours aux sinistrés dans le monde entier. Il a développé des solutions innovantes comme la Paper Log House, qui fournit un logement temporaire et digne aux populations touchées par les catastrophes. Ces structures ont été utilisées dans des zones touchées par des tremblements de terre comme Haïti et le Népal, ce qui témoigne de son dévouement à répondre aux besoins humains urgents grâce à une conception réfléchie.

Paper House Lake Yamanaka, Yamanashi, Japon, 1995. / Shigeru Ban. Image © Hiroyuki Hirai

Je conçois des maisons et des bâtiments publics, mais les secours en cas de catastrophe constituent le travail de ma vie. – Shigeru Ban

Centre Pompidou Metz. Image © Didier Boy De La Tour

En plus de son travail humanitaire, Shigeru Ban utilise souvent des matériaux locaux de manière originale, ce qui donne lieu à des œuvres singulières telles que le Centre Pompidou-Metz en France ou le campus Swatch et Omega en Suisse. Pour l’ensemble de ses contributions, Shigeru Ban a reçu le prestigieux prix d’architecture Pritzker en 2014, qui récompense son approche innovante et son engagement en faveur du développement durable et de l’humanitaire.

Campus Swatch-Omega de Bienne, Suisse, 201. Image © Swatch

En plus de Shigeru Ban, l’édition 2024 du Praemium Imperiale récompense l’artiste Doris Salcedo pour la section Sculpture, Maria João Pires en tant que lauréat de la musique, réalisateur taïwanais Ang Lee en tant que Lauréat Théâtre/Cinéma et artiste conceptuel français Sophie Calle en tant que Lauréat de Peinture. L’année dernière, Diébédo Francis Kéré a été nommé lauréat du Praemium Imperiale 2023 pour l’architecture.