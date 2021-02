CORTINA D’AMPEZZO, Italie: Les derniers des championnats du monde de ski (tous les temps locaux):

14h30

Le super-G féminin des championnats du monde a été reporté en raison du brouillard persistant qui plane sur le parcours.

Le brouillard a limité la visibilité sur la moitié supérieure du parcours Olympia delle Trofane.

Les organisateurs ont d’abord retardé la course par rapport à son départ prévu à 13 heures et ont ensuite décidé d’utiliser une porte de départ de réserve plus bas dans la montagne.

Ils ont annulé la course 1 1/2 heures après son départ prévu car les conditions ne s’amélioraient pas.

Le super-G aurait été la première course du monde après le report du combiné féminin lundi à la suite de fortes chutes de neige.

13 h 45

Le brouillard persistant sur la partie supérieure du parcours a contraint les organisateurs à abaisser la grille de départ du super-G féminin aux championnats du monde.

La course d’ouverture des championnats du monde commencera désormais à partir du saut Duca d’Aosta. Cela raccourcit d’environ 100 mètres le parcours Olympia delle Trofane de 2,1 kilomètres.

Le brouillard a empêché la course de démarrer à 13h

13h30

Un banc de brouillard suspendu au-dessus de la partie supérieure du parcours a retardé le départ du super-G féminin aux championnats du monde.

Le nuage limite la visibilité sur la moitié supérieure du parcours Olympia delle Trofane et a empêché le départ de la course à 13 heures.

La FIS n’a pas annoncé de nouvelle heure de début prévue.

Le super-G est la première course du monde après le report du combiné féminin lundi à la suite de fortes chutes de neige.

11h45

Mikaela Shiffrin dit qu’elle n’a aucune attente quant à la défense de son titre de super-G aux championnats du monde.

La vedette américaine n’a pas couru en super-G depuis plus d’un an en raison de sa rupture avec le sport après la mort de son père.

Shiffrin déclare: «Je n’ai absolument aucune idée de l’endroit où mon ski se compare à l’une des autres filles. Donc, tout ce que je peux faire, c’est ce que je pense sera bon et rapide et ensuite bien voir ce que tout le monde fait.

9 heures

Mikaela Shiffrin tentera de défendre son titre à l’ouverture des championnats du monde de ski avec le super-G féminin. Le départ de la course est prévu à 13h00

Mais le parcours Olympia delle Tofane est toujours en cours de préparation après 1 mètre de neige tombé sur la piste et contraint les organisateurs à reporter le combiné féminin prévu lundi.

Shiffrin n’a pas couru en super-G depuis plus d’un an en raison de sa rupture avec le sport après la mort de son père.

Lara Gut-Behrami a remporté quatre super-G consécutifs de la Coupe du monde et est la favorite pour l’or.

