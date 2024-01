Shiffrin remporte 95 victoires en carrière lors de son premier slalom de Coupe du monde après la blessure de sa rivale Vlhova qui a mis fin à la saison

JASNA, Slovaquie (AP) — Mikaela Shiffrin a remporté sa victoire record en carrière 95 en triomphant dans un slalom féminin de la Coupe du monde dimanche, un jour après que la principale rivale de la star américaine du ski se soit blessée mettant fin à la saison.

Lors de la première course sans la championne olympique de slalom Petra Vlhova, Shiffrin a devancé l’adolescente croate Zrinka Ljutic de 0,14 seconde. La Suédoise Anna Swenn Larsson, troisième, et la Suisse Camille Rast, quatrième, ont été les seules autres coureuses à terminer à moins d’une seconde du temps de Shiffrin.

“Il nous manque quelqu’un de très important aujourd’hui, Petra nous a beaucoup manqué, donc c’est merveilleux que vous soyez resté”, s’est adressé Shiffrin aux spectateurs slovaques lors d’une interview au bord du parcours.

Il s’agissait de la cinquième victoire de Shiffrin en slalom de la saison et de sa 58e au total, un record de Coupe du monde chez les hommes et chez les femmes.

Shiffrin a également établi un record du plus grand nombre de podiums en Coupe du monde dans une seule discipline avec 82, après avoir partagé la meilleure note précédente avec le grand Suédois Ingemar Stenmark, qui a obtenu 81 résultats parmi les trois premiers en slalom dans les années 1970 et 1980.

Vlhova s’est écrasée et s’est déchiré les ligaments du genou droit lors du slalom géant de samedi près de sa ville natale dans les Tatras.

Shiffrin et Vlhova dominent le slalom féminin depuis des années et ont remporté ensemble 14 des 15 dernières courses, dont les huit cette saison, dans une série seulement interrompue par Lena Duerr lorsque l’Allemande a triomphé dans la station tchèque de Spindleruv Mlyn il y a un an.

« Je n’aime pas quand (Vlhova) me bat mais j’adore cette bataille. Je lui souhaite donc un prompt et fort rétablissement. C’est vraiment important pour le sport, pas seulement ici à Jasna », a déclaré Shiffrin.

« J’ai beaucoup pensé à elle ces dernières 24 heures. Pour moi personnellement, au fil de ces années, j’ai appris à aimer les batailles avec elle. Je pense qu’aujourd’hui, elle aurait été si forte. Donc, cela me manque vraiment de la voir skier aujourd’hui et de mener cette bataille.

Shiffrin a construit ce qui semblait être une avance confortable de 0,52 seconde sur Ljutic lors du premier run, mais a failli échouer dans le second.

“Ce n’était pas facile lors de la deuxième (course), maintenant je sens que l’énergie a disparu”, a-t-elle déclaré. “Je pouvais entendre (les fans) applaudir Zrinka, ce qui était en fait plutôt cool dès le début d’entendre ce bruit. Je savais qu’elle avait réalisé une course incroyable et je devais attaquer.

Shiffrin n’avait que 0,02 seconde d’avance à l’avant-dernier point de contrôle, mais a réussi une solide finition pour priver la Croate de sa première victoire.

«Je me sentais un peu moins dans mon timing que lors de la première manche», a déclaré Shiffrin. “En fin de compte, c’était un très beau spectacle parce que, pour moi, c’était comme pousser aussi fort que je pouvais.”

Ljutic, qui fêtera ses 20 ans vendredi prochain, est considéré par beaucoup comme une future star potentielle de ce sport. Sa deuxième place dans la course de dimanche a constitué son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde, après un podium il y a un an.

« Ça fait du bien, je suis vraiment heureux. Je suis fier de moi pour avoir réalisé deux très bons runs et pour avoir géré cette pression lors du deuxième run », a déclaré Ljutic. “Je suis vraiment désolé pour Petra, elle skiait si bien.”

Avec Vlhova hors course, Shiffrin est sur le point de remporter son huitième titre de la saison en Coupe du monde en slalom, devançant Duerr, troisième, de 228 points avec trois épreuves à disputer. Avec une victoire valant 100 points, Shiffrin peut décrocher le titre lors du prochain slalom à Soldeu, en Andorre, le 11 février.

Dimanche, Duerr était à 1,77 seconde de la tête, septième.

Vlhova est devenue la troisième ancienne championne du classement général à voir sa saison se terminer prématurément ce mois-ci. Du côté des hommes, Alexis Pinturault et Alexandre Aamodt Kilde ont subi une intervention chirurgicale pour diverses blessures après leur chute lors de courses de vitesse à Wengen, en Suisse.

