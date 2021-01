Depuis son retour à la Coupe du monde de ski alpin il y a six semaines, Mikaela Shiffrin se concentre uniquement sur ses événements les plus forts: le slalom et le GS.

Cela pourrait cependant changer dans deux semaines.

Après avoir terminé quatrième dans un slalom de la Coupe du monde en Croatie dimanche, le triple champion américain du classement général envisageait un retour à l’entraînement dans les épreuves de vitesse, alors que les championnats du monde du 9 au 21 février en Italie approchaient.

Shiffrin a remporté un quatrième titre de slalom consécutif, mais aussi une médaille d’or en super G aux championnats du monde en Suède il y a deux ans.

Vainqueur dans les six disciplines alpines, Shiffrin a décidé de se concentrer d’abord sur ses épreuves principales lorsqu’elle est revenue sur le circuit après une pause de 10 mois en novembre.

Elle n’a pas skié sur les longues planches depuis qu’elle a remporté un super-G à Bansko, en Bulgarie, il y a plus de 11 mois.

Je n’ai pas encore eu le temps de m’entraîner à la vitesse, a déclaré Shiffrin, qui disputera un slalom de nuit à Flachau, en Autriche, le 12 janvier, et deux slaloms géants à Maribor, en Slovénie, le week-end suivant.

Ensuite, il pourrait y avoir une chance d’obtenir une ou deux séances sur les cieux super-G avant (le slalom géant du 26 janvier) Kronplatz, a-t-elle déclaré. Ce serait idéal, c’est le plan.

Reprendre l’entraînement super-G la troisième semaine de janvier pourrait permettre à Shiffrin de participer aux épreuves de vitesse des championnats du monde.

Le combiné alpin, le super-G et la descente sont tous programmés dans les six premières journées des championnats.

Ce n’est pas hors de question mais ce n’est pas une certitude pour le moment, a déclaré Shiffrin. Cela dépend vraiment du type de formation que je peux obtenir au préalable. Je n’ai probablement pas besoin de beaucoup de formation, mais j’en ai besoin et cela doit être bon et productif.

Cependant, la quantité et la qualité de son entraînement de vitesse ne sont pas le seul aspect que Shiffrin prendra en compte.

Les fédérations nationales n’obtiennent qu’un nombre limité de places de départ pour chaque course aux championnats du monde, et Shiffrin a souligné qu’elle était réticente à prendre une place de coéquipière.

Mais avec Shiffrin comme médaillé d’or 2019, l’équipe de ski américaine obtient une place de départ supplémentaire pour la course de super-G du 9 février.

C’est bien parce que cela ouvre un peu les choses, dit-elle.

Pourtant, elle ne commencera pas dans une course de vitesse à Cortina d’Ampezzo le mois prochain juste pour le plaisir de la courir.

Quand j’essaye de décider quelles courses je vais faire, je ne veux pas entrer et dire juste comme: je veux courir, parce que je veux juste et peu m’importe comment ça se passe. Parce que nous avons bien plus de quatre filles qui sont toutes capables de très bien performer. Et c’est tout pour eux. Donc, je suis super conscient de cela.

