Shiffrin égale le record de Vonn en Coupe du monde avec la 82e victoire

KRANJSKA GORA, Slovénie (AP) – Les émotions se sont déversées sur Mikaela Shiffrin lorsqu’elle a égalé le record de Coupe du monde de ski féminin de Lindsey Vonn avec sa 82e victoire dimanche.

Il y eut d’abord un cri de joie à la suite d’un sérieux cas de nervosité qui s’était accumulée en elle tout au long de la journée. Puis des larmes sont venues pendant la lecture de l’hymne américain quand ses pensées se sont tournées vers son père, Jeff, décédé il y a trois ans.

« Mon père était là et prenait des photos. La plupart des courses ces jours-ci, je pense à lui et je suis capable de me recentrer », a déclaré Shiffrin. « Mais quand je chante l’hymne national (c’est différent). C’était juste avant que je remporte ma première Coupe du monde, il m’a dit : ‘Tu ferais mieux de mémoriser les paroles de l’hymne national, parce que si jamais tu gagnes, tu ferais mieux de le chanter.’ Et donc je pense toujours à lui quand je suis là-haut.

Shiffrin a mené du début à la fin pour remporter un slalom géant par une large marge et peut maintenant battre la marque de Vonn dans un slalom nocturne prévu à Flachau, en Autriche, mardi.

«J’étais tellement nerveux cette course. J’ai une éruption cutanée sur le visage, j’étais tellement nerveux », a déclaré Shiffrin. “Je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu à cause du 82. Je voulais vraiment bien skier, et je l’ai fait.”

Là où d’autres skieurs ont eu du mal sur un parcours sombre, cahoteux et inhabituellement raide, Shiffrin a pu skier en douceur.

“C’était un combat. Mais c’était des conditions assez incroyables et j’ai reçu un rapport des entraîneurs et ils m’ont dit : « C’est vraiment attaquable, alors allez-y », a-t-elle déclaré. “J’ai déjà occupé ce poste et je l’ai donné et aujourd’hui, je voulais me battre pour cela.”

Déjà avec huit victoires cette saison, Shiffrin se rapproche également rapidement du record général d’Ingemar Stenmark — entre hommes et femmes — de 86 victoires.

Vonn a pris sa retraite il y a quatre ans lorsque des blessures ont mis fin à sa poursuite du record de Stenmark.

Vonn a écrit dans un journal AP que “si quelqu’un doit battre mon record, je suis vraiment heureux que ce soit un Américain”.

Shiffrin et Vonn ont maintenant chacun 20 victoires de plus que la prochaine femme sur la liste de tous les temps, Annemarie Moser-Pröll d’Autriche à 62 ans.

Alors que Vonn, souvent blessée, a eu besoin de 395 courses pour ses 82 victoires, Shiffrin l’a fait en seulement 233 courses. Et à 27 ans, Shiffrin pourrait concourir encore plusieurs années et remporter de nombreuses autres courses.

“Je savais dès le début qu’elle serait celle qui battrait tous les records”, a écrit Vonn. “Mais être capable de le faire à un si jeune âge est vraiment impressionnant.”

L’exploit de Shiffrin survient près d’un an après une performance décevante aux Jeux olympiques de Pékin, lorsqu’elle a participé à six épreuves sans remporter de médaille.

Gagner cette course, cependant, n’a jamais vraiment semblé douteux.

Par une matinée nuageuse, Shiffrin a été la première partante et a effectué une course d’ouverture beaucoup plus agressive que l’un ou l’autre de ses deux voyages sur le parcours escarpé de Podkoren samedi, lorsqu’elle a terminé à égalité pour la sixième place.

« Je ne pouvais pas skier plus vite », a déclaré Shiffrin après sa première descente. « Je me sentais beaucoup, beaucoup mieux cette première manche qu’hier. J’ai dû essayer de changer mon sentiment d’hier. C’était du très bon ski et j’en suis content.

Shiffrin a été la dernière skieuse à entamer la deuxième manche et a augmenté son avantage à chaque point de contrôle pour terminer avec 0,77 seconde d’avance sur l’Italienne Federica Brignone et 0,97 sur la Suisse Lara Gut-Behrami.

“Elle était presque parfaite”, a déclaré Brignone. “Quand elle skie comme ça, elle est imbattable.”

Avec peu de fans américains à la course près de la frontière italienne, les supporters de la rivale slovaque Petra Vlhova ont vivement applaudi Shiffrin. Quelques enfants agitaient des drapeaux américains et des membres de la famille de Paula Moltzan, une autre skieuse américaine, portaient des maillots de hockey américains.

Shiffrin a également devancé Moser-Pröll et Tessa Worley, de France, avec sa 17e victoire en slalom géant pour la deuxième place sur la liste de carrière féminine derrière seulement Vreni Schneider, la skieuse suisse qui en a remporté 20.

La skieuse néo-zélandaise Alice Robinson a été victime d’une vilaine chute lors de sa deuxième descente, s’écrasant tête la première dans la neige, mais elle s’est rapidement relevée et a skié jusqu’en bas.

___

Andrew Dampf est sur https://twitter.com/AndrewDampf

___

Plus de ski AP : https://apnews.com/hub/skiing et https://twitter.com/AP_Sports

Andrew Dampf, l’Associated Press