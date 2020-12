COURCHEVEL, France: Mikaela Shiffrin a été la troisième plus rapide lors de la première manche de son premier slalom géant de la Coupe du monde en 11 mois, samedi, et Petra Vlhova a mené tout en poursuivant une quatrième victoire consécutive.

Vlhova a utilisé les meilleures conditions de course comme premier partant lors d’une journée enneigée et brumeuse dans les Alpes françaises pour enregistrer un temps 0,49 seconde plus rapide que Marta Bassino.

Shiffrin, avec le dossard de départ n ° 2, avait 0,65 à rattraper Vlhova dans la deuxième manche.

La star américaine était le coureur le plus rapide de la section supérieure. Elle a perdu une demi-seconde au fond après avoir dépassé sa ligne idéale lors d’un virage.

Les partants ultérieurs ont eu du mal à défier les leaders qui couraient à travers des chutes de neige régulières sur un parcours enveloppé de brouillard léger.

Federica Brignone, la championne en titre de la Coupe du monde, était de 1,64 à la huitième place.

Shiffrin a disputé pour la dernière fois un slalom géant de la Coupe du monde en janvier, juste avant la mort de son père et la propagation coronavirus pandémie.

Une blessure au dos l’a forcée à sauter le slalom géant d’ouverture de la saison en octobre, remporté par Italys Bassino à Soelden, en Autriche.

Vlhova a remporté les trois courses depuis deux slaloms à Levi, en Finlande, où Shiffrin est revenu à la compétition, et une épreuve de course parallèle à Lech, en Autriche.

