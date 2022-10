Shields vs Marshall: prédictions d’experts avant l’énorme confrontation Claressa Shields vs Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Avant le combat incontesté pour le titre des poids moyens entre Claressa Shields et Savannah Marshall, en direct sur Sky Sports, un panel d’experts a fait ses prédictions pour la confrontation.

Shields et Marshall sont des rivaux de longue date, le premier étant le champion unifié WBC, WBA et IBF 160lbs et le second la liste des titres WBO. Les deux ont nourri une rancune amère depuis que Marshall a battu Shields en tant qu’amateur, une défaite qui reste la seule défaite de l’Américain sur un ring de boxe.

Sports du ciel a demandé aux champions, aux olympiens et aux experts de faire leurs grands pronostics de combat :

Marshall n’a pas semblé intimidé par le regard intense de Shields sur le face à face final



Amanda Serrano (championne poids plume unifiée) – Boucliers

Ma fille, Shields, elle a tout le cœur du monde et les compétences. Savannah a du pouvoir mais je pense que Claressa Shields, ses compétences neutraliseront le pouvoir. J’ai ma copine Shields.

J’ai hâte de voir ce combat. Il y a du talent là-bas, il y a du cœur, il y a de la force.

Je suis ravi de voir ce spectacle. Ce sont de grands combats mis en place. Vous devez être à l’écoute. Les femmes, nous faisons du bruit maintenant et je suis simplement heureuse de faire partie des femmes qui font du bruit.

Shields a poussé la foule et a prédit qu’elle terrasserait Marshall samedi



Lauren Price (médaillée d’or olympique de Tokyo) -Marshall

J’ai toujours dit Savannah. Ne vous méprenez pas, avec Shields, elle est évidemment double championne olympique. Je connais Savannah depuis des années et à quel point elle s’est améliorée, même en dehors du ring, je pense juste que c’est drastique. Toute sa confiance, la foule est derrière elle, un beau combat. Je pense que ça ira jusqu’aux points.

Shakur Stevenson (médaillé d’argent olympique 2016 et ancien champion unifié des 130 livres) – Boucliers

Je pense que Claressa la fume. Je pense que les plus grands moments de Claressa sont quand vous voyez le meilleur d’elle apparaître. Mettre la pression sur elle, faire du combat un événement super important, une pression en soi, je pense que c’est là qu’elle se montre le plus.

Elle se présente à chaque fois, mais vous en retirerez beaucoup plus si vous la mettez dans des situations de pression, donc je pense qu’elle va se montrer à la hauteur et se montrer. Je la connais depuis des années et je sais comment elle se comporte dans ces grands moments

Écoutez la rivalité ardente entre Shields et Marshall se poursuivre en tête-à-tête



Johnny Nelson (ancienne liste de titres WBO) -Marshall

Je vais Savannah Marshall. Je pense qu’elle empêche Claressa Shields d’être l’agresseur. Vous pouvez dire comment elle parle, vous pouvez dire comment elle se bat. Savannah a besoin de garder son calme et d’utiliser sa force, elle a un coup puissant, c’est une combattante intérieure, elle est entraînée pour tout, je serais du côté de Savannah Marshall.

Ce n’est pas absurde. Une autre bonne chose à ce sujet est que vous avez des combattants qui viennent se battre et c’est ce qui est important. Pas de bêtises, ils veulent continuer.

Josh Taylor (champion du monde des super-légers) – combat 50-50

C’est un match vraiment intéressant. Évidemment je suis dans le coin de Savannah, j’aimerais bien voir Savannah faire les affaires et revenir avec les ceintures. J’étais dans l’équipe GB avec Savannah pendant quelques années, et c’est une fille formidable, et elle peut frapper et elle est forte.

J’ai vu son talent et à quel point elle est forte et puissante.

Claressa Shields est également très qualifiée, très complète. Elle a cette adaptabilité et ce cerveau de boxe, et la finesse.

Mon cœur va avec Savannah, ma tête penche légèrement vers Claressa. Je peux voir Savannah l’arrêter, mais s’il s’agit d’un match de boxe, ma tête penche légèrement vers Shields, mais c’est un match très intéressant et j’ai hâte d’y être.

Shields a réagi avec colère après que la camarade de gym de Marshall, April Hunter, lui ait posé une question gênante sur son «menton douteux»



Karriss Artingstall (médaillé de bronze olympique de Tokyo) -Marshall

Si vous me l’avez demandé il y a quelques semaines, j’étais convaincu à 110% que Savannah allait gagner facilement. Plus ça se rapproche de plus en plus, je dis toujours Savannah, mais ça va être un combat en deux temps je pense.

Je pense que ça va aller en eaux profondes. Cela va devenir difficile pour les deux mais je vois Savannah sortir victorieuse.

Caroline Dubois (Olympienne de Tokyo) – Boucliers

Ça va être dur, ça va être dur pour les deux combattants. Je pense que c’est très similaire à Amanda Serrano-Katie Taylor. Amanda Serrano apportait le pouvoir, était dangereuse. Elle a blessé Katie Taylor et c’était un combat très dangereux et je pense que ça va être très similaire, Claressa Shields et Savannah. Savannah apporte le pouvoir, je pense qu’elle blessera Claressa Shields. Je pense que Claressa Shields doit creuser profondément et passer à travers. Respectez le plan de match, quel qu’il soit. Ne soyez pas excité par la foule, ne soyez pas excité par ça et je pense que si elle peut faire ça, rester disciplinée et concentrée, elle peut gagner ce combat.

Shields et Marshall se font passer pour l’autre !



Anthony Crolla (ancien titliste WBA) -Marshall

C’est tellement difficile à appeler. Il y a 12, 18 mois, j’aurais dit Claressa et j’aurais été assez confiant dans cette prédiction. Maintenant, je crois que Savannah le fait. Je crois que l’amélioration en elle est irréelle.

Écoute, elle combat un combattant spécial à Claressa là-bas. Je pense qu’il y aura quelques tours de pincement et de repli, puis j’ai l’impression que Savannah s’éloigne. Claressa pourrait même atterrir ou elle se sent certainement un gros coup. Quiconque se fait frapper par Savannah ressent le tir. Je vais points Savannah mais je pense que c’est difficile.

