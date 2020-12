La double championne olympique de boxe Claressa Shields passe aux arts martiaux mixtes, la championne du monde en trois divisions a annoncé mardi qu’elle rejoindrait la Professional Fighters League (PFL).

Shields, médaillé d’or des poids moyens aux Jeux olympiques de 2012 et 2016, est devenu professionnel après les Jeux de Rio et a un dossier parfait de 10-0 pour devenir le boxeur le plus rapide à remporter des titres dans trois divisions différentes.

L’Américain de 25 ans continuera à boxer professionnellement et rejoindra la PFL avec l’objectif déclaré de devenir le «plus grand athlète à deux sports de tous les temps».

« Ce qui m’a attiré vers la PFL, c’est que c’est définitivement une organisation axée sur les combattants, et j’ai hâte d’en faire partie », a déclaré Shields dans un communiqué. «Depuis que je suis devenu professionnel, mon objectif est d’être la GWOAT (la plus grande femme de tous les temps) et de jouer dans deux sports comme Bo Jackson et Deion Sanders.

« Je veux aller là où aucun homme ou femme n’est allé et organiser des championnats de boxe et de MMA en même temps. »

Shields participera à une série de combats «d’attraction spéciale» en 2021 et visera à concourir pour la saison 2022.

PFL présente MMA dans un format où les individus concourent pour un prix d’un million de dollars en saison régulière, en séries éliminatoires et en championnats.

Shields ne sera pas le seul double champion olympique de la PFL, car la compétition comprend également Kayla Harrison, la gagnante d’or en judo aux Jeux de 2012 à Londres et 2016 à Rio.

« Claressa est une athlète unique dans sa vie qui a déjà réalisé en boxe ce qu’aucun homme ou femme n’a jamais fait », a déclaré le manager de Shields, Mark Taffet.

« Elle veut maintenant continuer à écrire l’histoire en devenant le premier homme ou femme à organiser des championnats de boxe et de MMA en même temps. »