Shiba Inu bien-aimé qui est devenu célèbre alors que Doge Meme avait 18 ans

Kabosumama/Instagram

Kabosu, le chien Shiba Inu dont le visage radieux a lancé le mème omniprésent du « doge » et est devenu le visage de la crypto-monnaie Dogecoin, est décédé paisiblement vendredi chez lui à Sakura, une ville à l’est de Tokyo. Elle avait 18 ans.

La mort de Kabosu a été annoncée sur les réseaux sociaux par le propriétaire Atsuko Sato, qui a écrit : « À vous tous qui aimiez Kabosu, Le matin du 24 mai, Kabosu a traversé le pont arc-en-ciel. Merci beaucoup à tous pour votre soutien au fil des années. Elle s’en alla très paisiblement sans souffrir, comme si elle s’endormait en sentant la chaleur de mes mains la caresser.

« Merci beaucoup à tous d’avoir aimé Kabosu toutes ces années », a poursuivi Sato. « Je suis certain que Kabosu était le chien le plus heureux du monde. Cela fait de moi le propriétaire le plus heureux du monde. Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui nous ont envoyé beaucoup d’amour.

Kabosu a été adopté par Sato, un enseignant de maternelle, en 2008 après qu’un éleveur de Shiba Inu ait fait faillite et envoyé ses chiens dans un refuge. Lorsque Sato a commencé à publier des photos de Kabosu sur les réseaux sociaux, ses abonnés ont rapidement adopté le sourire heureux et les yeux rieurs du chien. Les fans attribuant bientôt des descriptions en deux mots aux photos – « Bien réveillé ! » ou « Such wow! », la réputation de Kabosu sur Internet était assurée.

En fait, le visage de Kabosu est devenu tellement lié à ce qui est devenu connu sous le nom de mème « doge » qu’une ressemblance avec Shiba Inu a été adoptée pour le logo de la pièce de crypto-monnaie Dogecoin qui a fait des investisseurs millionnaires en 2021 avant de s’essouffler.

Une photo de Kabosu, en particulier, a captivé l’imagination du public : tête penchée, yeux regardant directement dans l’objectif d’un appareil photo, sourcils apparemment pointus, l’expression souriante de Kabosu est la Joconde des mèmes, impénétrable et ouverte à de nombreuses interprétations.

Dans une interview en 2013, Sato a déclaré que Kabosu avait été nommé alors qu’il était au refuge en l’honneur d’un agrume japonais rond. « Je pensais que le nom était parfait, alors je l’ai gardé », a déclaré Sato.

Une fête d’adieu à Kabosu est prévue dimanche à Narita.