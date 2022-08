Shia LaBeouf se convertit au catholicisme après avoir étudié pour le film “Padre Pio”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

PREMIER SUR FOX : L’acteur Shia LaBeouf a déclaré qu’il s’était converti au christianisme lors du tournage de son prochain film “Padre Pio” et qu’il était devenu membre de l’Église catholique romaine.

LaBeouf a révélé sa conversion dans une interview publiée jeudi avec l’évêque Robert Barron de Word on Fire Catholic Ministries.

L’acteur s’est d’abord engagé avec l’église alors qu’il vivait avec un monastère de frères capucins franciscains afin de mieux comprendre le défunt mystique St. Padre Pio, que LaBeouf dépeint dans le prochain film.

En se dirigeant vers le projet, LaBeouf a déclaré qu’il était au point le plus sombre de sa vie après une série de scandales publics. Il a été attiré par la spiritualité et a rejoint divers groupes religieux pour trouver un sens, combattre les pensées d’impuissance et de suicide.

“J’avais une arme sur la table. J’étais parti d’ici”, se souvient Shia dans l’interview de près de 90 minutes. “Je ne voulais plus être en vie quand tout cela est arrivé. Une honte comme je n’en avais jamais ressenti auparavant – le genre de honte que vous oubliez comment respirer. Vous ne savez pas où aller. Vous ne pouvez pas sortir et obtenir comme, un taco.”

“Mais j’étais aussi dans cette envie profonde de tenir le coup”, a-t-il ajouté.

L’acteur a décrit avoir trouvé la foi au cours de ses recherches par surprise, affirmant que son état d’esprit avant le film était axé sur sa carrière, pas sur Dieu.

“La prise de contact avait eu lieu. J’étais déjà là, je n’avais nulle part où aller. C’était le dernier arrêt du train. Il n’y avait nulle part où aller – dans tous les sens”, a déclaré LaBeouf dans l’interview.

Il a poursuivi: “Je sais maintenant que Dieu utilisait mon ego pour m’attirer à Lui. M’éloigner des désirs mondains. Tout se passait simultanément. Mais il n’y aurait eu aucune impulsion pour que je monte dans ma voiture, que je monte [to the monastery] si je ne pensais pas, ‘Oh, je vais sauver ma carrière.'”

Cependant, tout en recherchant et en jouant le rôle, LaBeouf a déclaré qu’il se sentait “trompé” par Dieu.

“Et quand je suis arrivé ici, un changement s’est produit. C’était comme Three-Card Monte. C’était comme si quelqu’un m’avait trompé, c’était comme si”, a raconté l’acteur. “Pas dans le mauvais sens. D’une manière que je ne pouvais pas voir. J’étais si près de lui que je ne pouvais pas le voir. Je le vois différemment maintenant que le temps est passé.”

LaBeouf a décrit le fait de parler de ses sentiments et d’apprendre la compréhension chrétienne du péché et du pardon comme étant la clé pour le sortir d’une période sombre de sa vie.

L’acteur a déclaré qu’il ne se sentait pas digne de poursuivre la piété d’aucune sorte jusqu’à ce qu’il rencontre d’autres personnes qui avaient lutté moralement d’une manière qu’il n’avait jamais vue auparavant et se sentaient en sécurité.

L’année dernière, LaBeouf a été accusé de deux délits – vol mineur et batterie – après avoir volé le chapeau d’un homme dans une bagarre qui est devenue physique. Quelques mois plus tard, son ex-petite amie et pop star FKA Twigs l’a poursuivi pour son comportement abusif présumé.

Une autre ex-petite amie a été répertoriée dans le procès et a également affirmé que LaBeouf était violente envers elle.

“C’est en voyant d’autres personnes qui ont péché au-delà de tout ce que je pourrais jamais conceptualiser être également trouvées en Christ que j’ai eu l’impression:” Oh, cela me donne de l’espoir “”, a déclaré LaBeouf à l’évêque. “J’ai commencé à entendre les expériences d’autres personnes dépravées qui avaient trouvé leur chemin là-dedans, et cela m’a donné l’impression d’avoir la permission.”

LaBeouf joue le personnage principal de “Padre Pio”, un film réalisé par Abel Ferrara explorant la vie du mystique franciscain capucin.

Padre Pio est né Francesco Forgione dans le sud de l’Italie en 1887. Il est devenu célèbre pour avoir montré des stigmates ou des blessures de crucifixion comme celles sur le corps de Jésus-Christ. Il est mort en 1968 à l’âge de 81 ans, a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1999 puis canonisé en 2002. Ferrare avait auparavant réalisé un court documentaire sur la figure religieuse.

Malgré un examen minutieux de la part des sceptiques et des membres de la communauté médicale, aucune explication concluante n’a été donnée pour les stigmates de Pio, qui seraient apparus et auraient guéri tout au long de sa vie.

LaBeouf a ressenti une immense pression alors qu’il en apprenait plus sur Pio et parlait à d’autres frères capucins franciscains, qui, selon lui, l’ont supplié : “Ne vous méprenez pas. Il est le seul que nous ayons.”

L’acteur a souligné tout au long de l’interview que malgré son immersion intense, il est encore très nouveau dans la foi et pas un expert des différents aspects de la religion. Lorsque sa conversion a commencé, LaBeouf et les frères ne savaient même pas s’il avait déjà été baptisé.

“Je ne savais pas que j’étais baptisé. J’avais été baptisé plus tôt dans ma vie et je ne m’en souvenais même pas. Mon oncle m’avait baptisé dans le [Trinitarian formula],” il expliqua.

LaBeouf a déclaré à Barron que la forme traditionnelle de la messe catholique – célébrée en latin – était la clé de sa conversion et de sa performance en tant qu’acteur jouant Pio.

Lorsque Ferrara a demandé à LaBeouf d’utiliser un accent italien en jouant, il a refusé. Le film était devenu trop personnel et trop important pour porter un “masque” comme LaBeouf l’a décrit à Barron.

“Pendant que nous pratiquions la messe en latin, je vivais de véritables expériences émotionnelles, et mis à part le fait qu’en tant que locuteur napolitain, [Pio’s] l’accent n’aurait pas correspondu à l’italien de toute façon, mais j’avais l’impression que cela m’aurait fait sortir de cette chose qui semblait très personnelle”, a expliqué LaBeouf.

Barron, du diocèse de Winona-Rochester, 62 ans, est le clerc catholique en ligne le plus suivi du pays, à part le pape François lui-même.

“Ce fut un plaisir de s’asseoir pour une conversation approfondie avec Shia LaBeouf, l’un des acteurs les plus convaincants de sa génération”, a déclaré Barron à propos de son passage avec LaBeouf. “Shia est aussi un homme avec une histoire fascinante à raconter concernant son cheminement spirituel. Je pense que quiconque lutte pour trouver le chemin vers Dieu sera intéressé par ce qu’il a à dire.”

Alors que son bureau épiscopal concerne ses paroisses du Minnesota – où il est déjà largement connu – l’influence publique de Barron s’étend dans le monde entier via ses livres, vidéos, émissions de radio et documentaires avec ses ministères Word on Fire.

Fox News a contacté la direction et les représentants des relations publiques de LaBeouf mais n’a pas reçu de réponse.