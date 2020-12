Shia LaBeouf a été repérée en train de courir après que l’ex-petite amie FKA Twigs ait intenté une action en justice contre lui.

L’acteur hollywoodien, 34 ans, a été vu portant une casquette de baseball, une veste et un sweat à capuche alors qu’il sortait pour l’exercice.

LaBeouf a été vu arborant une barbe sombre et enfilant des vêtements de sport sur ses jambes.

Les clichés surviennent après que la star de la musique FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, l’ait accusé de violences sexuelles, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle alors qu’ils étaient dans une relation amoureuse de 2018 à mai 2019.

Dans des documents judiciaires déposés à la cour supérieure de Los Angeles selon le New York Times, le chanteur affirme que LaBeouf l’a sciemment infectée par une MST et allègue également qu’il a tenté de l’étrangler et de l’avoir une fois claquée contre une voiture.







Dans des documents vus par The US Sun, le procès de FKA Twigs prétend également qu’il y avait « une présence menaçante d’armes à feu chargées dans tout le domicile de LaBeouf » et qu’il « a refusé de permettre à Tahliah de dormir avec des vêtements. »

Ils ajoutent également que LaBeouf « a demandé à Tahliah de le rejoindre alors qu’il regardait des documentaires sur les femmes assassinées avant de se coucher ».

S’adressant directement à ses abonnés sur les réseaux sociaux vendredi, FKA Twigs a écrit sur Twitter: « Cela peut vous surprendre d’apprendre que j’étais dans une relation émotionnellement et physiquement abusive. C’était difficile pour moi de traiter aussi, pendant et après je jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait.

«C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous le contrôle coercitif d’un agresseur ou dans une relation violente avec un partenaire intime, partir ne semble pas être une option sûre ou réalisable . «







Elle a ajouté: « Mon deuxième pire cauchemar est d’être forcé de partager avec le monde que je suis un survivant de violence domestique, mon premier pire cauchemar est de ne le dire à personne et de savoir que j’aurais pu aider ne serait-ce qu’une seule personne en partageant mon histoire.

«Voici quelques associations caritatives et lignes d’assistance incroyables auxquelles je recommande de faire un don et d’appeler si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin de soutien … @freefromorg@ndvh@Sistah_Space», conclut-elle.

Dans un e-mail au New York Times, LaBeouf a largement évoqué son comportement passé envers FKA Twigs et une autre ancienne petite amie, notant qu’il avait: « été abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années ».







Il a ajouté: « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. »

L’acteur a poursuivi: « Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations … J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. «

Un e-mail ultérieur l’a vu affirmer que « de nombreuses allégations ne sont pas vraies », mais a déclaré qu’il donnerait aux gens « la possibilité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait ».







LaBeouf a ajouté qu’il était sobre et qu’il faisait partie d’un « programme en 12 étapes » et qu’il « s’est engagé à faire ce que je dois faire pour récupérer ».

L’avocat de FKA Twigs, Bryan Freedman, a affirmé que le chanteur avait tenté de résoudre la situation avec LaBeouf en privé s’il cherchait à recevoir « un traitement psychologique significatif et cohérent ».

Cependant, il a ajouté que cela n’avait pas été accepté par LaBeouf et a déclaré que son client avait pris des mesures pour empêcher que d’autres « subissent des abus similaires ».

LaBeouf s’était rencontré sur le tournage du film Honey Boy en 2018 suite à son mariage avec l’actrice britannique Mia Goth.

FKA Twigs avait déjà été en couple avec l’acteur britannique Robert Pattinson.

La relation entre LaBeouf et FKA Twigs a pris fin en 2019.