Shia LaBeoufL ‘avocat de l’ acteur a déclaré que l ‘acteur «avait besoin d’ aide» et qu’ils suivaient un «traitement hospitalier de longue durée» pour lui, alors qu’il faisait face à une poursuite pour inconduite sexuelle intentée par son ex-petite amie. Brindilles FKA.

Dans son dossier, la musicienne d’origine britannique de 32 ans accuse l’acteur de 34 ans, sa co-star dans son film autobiographique Honey Boy, d’agression sexuelle, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle et allègue également qu’il lui a sciemment transmis une maladie sexuellement transmissible. LaBeouf n’a pas été inculpé d’un crime.

« Shia a besoin d’aide et il le sait », l’avocat de LaBeouf, Shawn Holley, a dit à E! Nouvelles dans un communiqué le vendredi, jour de Noël. «Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin.

FKA twigs a déposé sa plainte le 11 décembre et elle et l’autre accusateur ont également parlé de leurs expériences avec LaBeouf avec le New York Times. le Transformateurs L’acteur a déclaré au journal à l’époque que si « beaucoup de ces allégations ne sont pas vraies », il n’a « aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agression, seulement des rationalisations ». Il a dit qu’il était « un membre sobre d’un programme en 12 étapes » et en thérapie, et qu’il n’était pas encore « guéri » du SSPT et de l’alcoolisme.