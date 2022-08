Shia LaBeouf nie l’affirmation d’Olivia Wilde selon laquelle il a été renvoyé de “Don’t Worry Darling”: “J’arrête”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shia LaBeouf conteste l’affirmation d’Olivia Wilde selon laquelle il a été renvoyé de “Don’t Worry Darling”.

Wilde, qui est la réalisatrice du prochain film, a déclaré à Variety dans une interview qu’elle avait laissé LaBeouf partir et que le rôle était finalement allé à Harry Styles, avec qui elle est publiquement en couple depuis janvier 2021.

“Je dis cela en tant que quelqu’un qui est un tel admirateur de son travail”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Son processus n’était pas propice à l’éthique que j’exige dans mes productions. Il a un processus qui, à certains égards, semble nécessiter une énergie combative, et je ne pense pas personnellement que cela soit propice aux meilleures performances.”

Wilde a poursuivi: “Je pense que créer un environnement sûr et de confiance est le meilleur moyen d’amener les gens à faire de leur mieux. En fin de compte, ma responsabilité est envers la production et les acteurs de les protéger. C’était mon travail.”

Après l’article de couverture, LaBeouf a répondu aux affirmations de Wilde par e-mail au point de vente. Il a dit qu’il n’avait pas été viré et “avait quitté le film faute de temps de répétition”.

L’acteur de “Transformers” a fourni au point de vente un e-mail qu’il aurait envoyé à Wilde après la publication de l’histoire. LaBeouf a écrit: “Vous et moi connaissons tous les deux les raisons de ma sortie. J’ai quitté votre film parce que vos acteurs et moi n’avons pas trouvé le temps de répéter.”

LaBeouf a noté qu’il était “très honoré” que Wilde l’ait félicité, mais a déclaré qu’il était “un peu confus au sujet du récit selon lequel j’ai été renvoyé”.

Au début de son e-mail, LaBeouf a partagé qu’il priait pour Wilde et sa famille tout en partageant des détails personnels sur sa vie au cours de la dernière année et en devenant père. Il a exhorté Wilde à “corriger le récit” derrière la façon dont il a fini par ne pas jouer dans le film.

“Je sais que vous commencez votre campagne de presse pour” DWD “et que la nouvelle de mon licenciement est un appât attrayant, car je suis toujours persona-non-grata et je pourrais le rester pour le reste de ma vie”, a-t-il écrit. “Mais, en parlant de ma fille, je pense souvent aux articles de presse qu’elle lira quand elle sera alphabétisée. Et bien que je doive et devrai pour le reste de ma vie, je ne dois que pour mes actions.”

LaBeouf a terminé son e-mail: “Me virer n’a jamais eu lieu, Olivia. Et même si je comprends parfaitement l’attrait de pousser cette histoire en raison du paysage social actuel, de la monnaie sociale que cela apporte. Ce n’est pas la vérité. Je demande donc humblement, en tant que personne soucieuse de bien faire les choses, que vous corrigiez le récit du mieux que vous le pouvez. J’espère que rien de tout cela n’aura d’effet négatif [sic] vous, et que votre film est un succès de toutes les manières que vous souhaitez qu’il soit.”

Peu de temps après que LaBeouf se soit éloigné du film en 2020, FKA Twigs a poursuivi l’acteur pour violence physique, mentale et émotionnelle alors qu’ils étaient en couple, selon Le New York Times.

À l’époque, Wilde a abordé les allégations portées contre LaBeouf et a déclaré: “Beaucoup de choses ont été révélées après que cela se soit produit qui m’a vraiment troublé, en termes de comportement… Particulièrement avec un film comme celui-ci, je savais que j’allais demander [co-star] Florence [Pugh] être dans des situations très vulnérables, et ma priorité était qu’elle se sente en sécurité et qu’elle se sente soutenue.”

Elle a poursuivi en lui souhaitant bonne chance: “Je me retrouve à lui souhaiter vraiment santé et évolution parce que je crois en la justice réparatrice. Mais pour notre film, ce dont nous avions vraiment besoin, c’était d’une énergie incroyablement favorable.”

Selon Variété, LaBeouf a partagé des SMS avec le point de vente entre lui et Wilde ainsi qu’une vidéo qu’elle aurait envoyée à l’acteur deux jours après avoir quitté le film en août 2020. Elle l’aurait supplié, lui demandant de rester sur le film.

“J’ai l’impression que je ne suis pas encore prêt à abandonner cela, et moi aussi j’ai le cœur brisé et je veux comprendre cela”, a déclaré Wilde dans la vidéo, selon le point de vente. “Vous savez, je pense que cela pourrait être un peu un signal d’alarme pour Miss Flo, et je veux savoir si vous êtes prêt à tenter le coup avec moi, avec nous. Si elle s’engage vraiment, si elle met son esprit et son cœur à ce stade et si vous pouvez faire la paix – et je respecte votre point de vue, je respecte le sien – mais si vous pouvez le faire, qu’en pensez-vous ? Y a-t-il de l’espoir ? moi sais ?”

Selon le point de vente, plusieurs sources du studio ont déclaré que LaBeouf avait été licencié, tandis qu’une autre source a déclaré que le style de l’acteur ne convenait pas à l’approche de réalisation de Wilde.

Un représentant de Wilde n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“Don’t Worry Darling”, avec Styles, Pugh, Wilde, Chris Pine et Gemma Chan, devrait sortir le mois prochain.