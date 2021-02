Shia LaBeouf nie tout acte répréhensible après son ex-petite amie Brindilles FKA l’a poursuivi pour « abus implacable » présumé en décembre dernier.

LaBeouf, 34 ans, et ses avocats ont déposé une réponse officielle à ses réclamations le 5 février, obtenue par E! Nouvelles.

Le dossier du tribunal indique que le Honey Boy l’acteur nie « chaque » allégation de son ex et affirme qu’elle « n’a subi aucune blessure ni aucun dommage du fait de [his] « Son équipe ne pense pas que les brindilles FKA aient droit à des réparations ou des dommages-intérêts.

Brindilles FKA, dont le vrai nom est Tahliah Debrett Barnett, a déposé sa plainte il y a près de deux mois, affirmant qu’elle avait souffert de violence mentale et physique au cours de leur relation de neuf mois, y compris qu’il lui avait sciemment donné une maladie sexuellement transmissible, l’avait étranglée et maintenue dans un «état de peur constant».

Le chanteur, 33 ans, a raconté Le New York Times dans une interview, « Il m’a amené si bas, au-dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en état me semblait impossible. »