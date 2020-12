«Pendant tout le temps que j’ai passé avec lui, j’aurais pu m’acheter un billet d’avion d’affaires pour retourner à ma maison de quatre étages à Hackney», a déclaré l’actrice. Le New York Times dans une interview séparée qui a été publiée le 11 décembre. « Il m’a amené si bas, en dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en état me semblait impossible. »

«Ce que j’ai vécu avec Shia était la pire chose que j’aie jamais vécue de toute ma vie», a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que les gens penseraient que cela m’arriverait. Mais je pense que c’est le problème. Cela peut arriver à n’importe qui. »

L’avocat de FKA Twigs a également partagé une déclaration avec E! Des nouvelles de son procès.

« Nous avons essayé de résoudre cette question en privé à la condition que M. LaBeouf accepte de recevoir un traitement psychologique significatif et cohérent », indique le communiqué. « Puisqu’il n’était pas disposé à accepter d’obtenir une aide appropriée, Mme Barnett a intenté une action en justice pour empêcher d’autres de subir sans le savoir des abus similaires de sa part. »

Le chanteur a pris à Instagram après que son interview ait été publiée et s’est ouverte encore plus sur sa situation.

«Cela peut vous surprendre d’apprendre que j’étais dans une relation de violence émotionnelle et physique», a-t-elle commencé son message. « il était difficile pour moi de traiter aussi, pendant et après je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait. C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous le contrôle coercitif d’un agresseur ou dans une relation interpersonnelle violente ne semble pas être une option sûre ou réalisable. «