Shia LaBeouf et Il était une fois à Hollywood étoile Margaret Qualley ressemblait beaucoup à un couple à la suite de Brindilles FKA‘allégations d’abus contre des chiites, selon une source pour E! Nouvelles.

En octobre, Shia et Margaret ont joué ensemble dans le clip « Love Me Like You Hate Me » pour la sœur de Margaret Rainey Qualley, dont le nom de scène est Rainsford. Ce mois-ci, les deux ont été vus emballant sur le PDA à Los Angeles. Maintenant, une source pour E! dit que les deux vivent ensemble.

«Margaret est restée chez Shia chez lui depuis son retour à Los Angeles. Ils ont l’air complètement amoureux», dit l’initié. «Ils ont passé l’après-midi de lundi à faire une randonnée près de chez lui en fin d’après-midi. Il l’a attendue et a passé son bras autour d’elle.

Le nouveau couple s’est arrêté pour découvrir la grande conjonction Jupiter et Saturne, que certains appellent «l’étoile de Noël».

« Elle a posé sa tête sur son épaule et ils ont pointé le ciel ensemble », ajoute l’initié. «Puis ils ont changé de place et Margaret est allée derrière Shia et lui a montré ce qu’elle pouvait voir en pointant du doigt. Ils ont passé un bon moment et cela ressemblait à une expérience amusante à partager ensemble. La maison de Shia. «