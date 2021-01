Shia LaBeouf et Margaret Qualley se séparent à la suite du procès de FKA Twigs

Los Angeles: Les acteurs Shia LaBeouf et Margaret Qualley se seraient séparés après que la star de «Transformers» ait été poursuivie en justice par l’ancienne petite amie FKA Twigs. Selon le magazine People, le duo s’est séparé la semaine dernière.

«Ils ont rompu samedi. Ils sont juste à des endroits différents de leur vie », a déclaré une source. LaBeouf et Qualley, qui ont commencé à se fréquenter après leur apparition dans le clip de NSFW «Love Me Like You Hate Me» en 2020, ont été photographiés pour la dernière fois ensemble le 4 janvier à Studio City, en Californie.

La source a en outre déclaré que Qualley se concentre sur sa carrière d’actrice car elle est «prête à retourner au travail». Une autre source proche du couple a déclaré que Qualley avait fait l’objet de réactions négatives en ligne à la suite du procès FKA Twigs contre Labeouf, qui a également joué un rôle dans la fin des choses entre eux. En décembre, FKA twigs a poursuivi LaBeouf pour «abus implacables», y compris des agressions sexuelles, des agressions et des souffrances émotionnelles.

Les brindilles FKA, de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett, ont intenté une action en justice devant la Cour supérieure de Los Angeles. Elle et LaBeouf étaient sortis ensemble depuis environ un an en 2018 et 2019, après avoir travaillé ensemble sur le film «Honey Boy».