Shia LaBeouf a été repéré le vendredi 11 décembre à Los Angeles, quelques heures après Le New York Times a publié les détails d’un procès contre l’acteur par une ancienne petite amie Brindilles FKA, qui l’a accusé «d’abus implacables».

Porter un coupe-vent et un chapeau, a déclaré un témoin à E! News que LaBeouf parlait au téléphone en se promenant dans son quartier.

Le procès allègue de multiples cas d’abus contre le musicien, dont le vrai nom est Tahliah Debrett Barnett. Au cœur de ses allégations dans le procès se trouve un incident présumé de février 2019 dans lequel LaBeouf conduisait imprudemment dans sa voiture avec des brindilles FKA, menaçant de s’écraser. Lorsque l’acteur a arrêté la voiture et que les deux sont sortis, le procès indique que LaBeouf l’aurait « agressée, la jetant contre la voiture en lui criant au visage », selon le NYT.

FKA Twigs, qui a joué aux côtés de LaBeouf dans son film autobiographique Honey Boy, a également affirmé dans le procès que LaBeouf dormait avec une arme à feu chargée près de son lit et qu’elle craignait qu’il la prenne pour un intrus et lui tire dessus si elle se levait au milieu de la nuit. Lorsqu’elle a tenté de quitter son domicile à Los Angeles au printemps 2019, une déclaration fournie par une femme de ménage et incluse dans le procès indique que LaBeouf «l’a violemment attrapée» et l’a enfermée dans une autre pièce, selon le NYT.

Styliste Karolyn Pho, un autre ex de LaBeouf, a également allégué un comportement abusif Transformateurs acteur dans une interview avec Le New York Times.