Shia LaBeouf et Margaret Qualley a mis le P dans PDA lorsque des paparazzi ont photographié le couple en train de s’embrasser dans un aéroport de Los Angeles le dimanche 20 décembre.

Une Shia habillée avec désinvolture s’est arrêtée à l’aéroport dans sa camionnette pour aller chercher sa petite amie supposée, Margaret, qui a immédiatement planté un baiser sur le Transformateurs acteur. Bientôt, leur baiser s’est transformé en un moment plutôt NSFW, avec le Il était une fois à Hollywood l’actrice enroulant sa jambe autour de Shia. La fête de l’amour s’est poursuivie dans la cabine du camion, avant que le couple ne s’envole.

Le couple avait déjà été repéré à Los Angeles plus tôt cet été. Il a ensuite été révélé qu’ils travaillaient ensemble sur un projet pour la sœur de Margaret, Rainey Qualley, plus connu sous le nom de chanteur Rainsford.

En octobre, Shia et Margaret ont joué dans un clip musical émotionnel et sexuellement explicite pour la chanson de Rainsford «Love Me Like You Hate Me».