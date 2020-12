Shia LaBeouf cherche un traitement suite à des allégations d’abus de la part de son ex-petite amie FKA Twigs, selon les informations.

Plus tôt ce mois-ci, l’auteur-compositeur-interprète anglais FKA Twigs – de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett – a affirmé que l’acteur de Transformer Shia, 34 ans, l’avait agressée physiquement et lui avait donné une MST, dans des documents juridiques déposés à Los Angeles, selon le New York Times.

Et maintenant, l’avocat de Shia, Shawn Holley, a révélé que l’acteur hollywoodien cherchait de l’aide dont il « avait désespérément besoin ».

L’expert juridique, qui a fait partie de l’équipe de défense d’OJ Simpson, a déclaré Variété dans une déclaration: « Shia a besoin d’aide et il le sait. Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin. »

L’avocat de FKA Twig, Bryan Freedman, s’est également entretenu avec le point de vente et a déclaré que la star avait intenté une action en justice après que Shia était prétendument « réticent à accepter une aide appropriée » lorsque ses clients ont tenté de s’installer hors de la vue du public.







Freedman a partagé: « Il ne s’agit pas de la carrière de Shia, il s’agit de s’assurer que le traumatisme et la douleur infligés à mes clients et aux autres ne se reproduisent plus. »

En réponse à Freedman, l’avocat de Shia a riposté en déclarant à la publication en ligne: «Lorsque ces allégations ont été soulevées pour la première fois il y a un an, Shia a immédiatement accepté la responsabilité des nombreuses choses qu’il avait mal faites et a exprimé sa volonté de faire ce que Twigs voulait qu’il fasse. faire, presque tous parfaitement raisonnables. «

«À cette fin, il a payé, programmé, reporté (quand elle a changé la date), et a voyagé d’un autre pays pour assister à la médiation mise en place par les avocats des deux côtés.

« Lorsque l’avocat de Twigs a annulé la médiation, l’avocat de Shia a tenté de la faire reporter. La position de Shia n’a jamais changé et j’ai contacté M. Freedman pour voir comment les choses pourraient se remettre sur les rails. »







The Mirror a contacté des représentants de Shia et FKA Twigs pour obtenir leurs commentaires.

Cela vient après que FKA Twigs – qui dit qu’elle ne poursuit pas Shia pour son argent mais pour avertir d’autres femmes – a détaillé les abus présumés dont elle a fait l’objet lorsqu’elle sortait avec Shia pendant moins de 12 mois avant de mettre fin à la relation en mai 2019 dans des documents juridiques.

Dans la paperasse juridique, elle affirme qu’il l’a une fois claquée contre une voiture et a tenté de l’étrangler.Un autre incident qu’elle allègue est que l’ancienne enfant star de Disney lui a tiré un pistolet alors qu’ils conduisaient.

Ailleurs dans les documents, elle affirme que le lauréat du Daytime Emmy Award serait très jaloux et qu’elle serait condamnée par lui si elle ne remplissait pas ses conditions pour se sentir aimée.

Il a menacé une fois de faire planter la voiture dans laquelle ils se trouvaient à moins qu’elle ne jurât qu’elle l’aimait, a-t-elle déposé dans le dossier.

FKA Twigs allègue que Shia avait peur que les membres de gangs le ciblent pour qu’il couche avec des armes.

FKA Twigs, originaire de Cheltenham, a également allégué dans le dossier que Shia lui avait sciemment donné une MST – qu’elle pense avoir contractée l’année dernière.







Elle allègue également que Shia a avoué avoir la MST et qu’il a couvert les symptômes avec du maquillage.

En réponse au dépôt légal – que FKA Twigs poursuit pour des dommages non spécifiés – Shia a déclaré au New York Times: « Bien que beaucoup de ces allégations ne soient pas vraies. Je ne suis pas en mesure de défendre aucune de mes actions.

« Je dois à ces femmes l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait. En tant que personne en convalescence, je dois faire face à des rappels presque quotidiens de ce que j’ai dit et fait lorsque je buvais. »

Il a ajouté: «Il a toujours été facile pour moi d’accepter la responsabilité lorsque mon comportement me reflète mal, mais il est beaucoup plus difficile d’accepter la connaissance que j’ai pu causer une grande douleur aux autres.

« Je ne peux pas réécrire l’histoire. Je ne peux que l’accepter et travailler pour être meilleur à l’avenir. J’écris ceci en tant que membre sobre d’un programme en douze étapes et en thérapie pour mes nombreux échecs. »

Shia a poursuivi: « Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme, mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé pour les personnes que j’ai pu blessées en cours de route. »