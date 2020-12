Shia LaBeouf a été accusé d’avoir sciemment infecté son ex-petite amie FKA Twigs avec une MST et dissimulé ses symptômes avec du maquillage.

Le couple était en couple de 2018 à 2019 et maintenant le chanteur FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, l’a accusé de coups et blessures sexuels, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle dans un procès.

Parmi les allégations portées contre LaBeouf, il est accusé de l’avoir sciemment infectée par une maladie sexuellement transmissible.

Selon des documents judiciaires, il est indiqué que LaBeouf « a sciemment transmis une maladie grave à Tahliah, sans jamais l’avoir informée au préalable qu’il souffrait de cette terrible maladie ».







En mars 2019, cela a apparemment conduit le chanteur à éprouver des «symptômes physiques inhabituels et douloureux».

Face à ces informations, le procès affirme que LaBeouf a admis avoir été diagnostiqué avec une MST «des années plus tôt».

Les documents affirment qu’il a subi une poussée mais qu’il a encore sciemment eu des relations sexuelles avec elle.

Les journaux ajoutent: «LaBeouf a admis qu’il n’avait jamais parlé à Tahliah de son état auparavant, même s’ils avaient été sexuellement intimes pendant plusieurs mois.

« De plus, LaBeouf a admis qu’il avait ressenti une recrudescence des symptômes de sa maladie en décembre 2019, mais a travaillé pour cacher ses symptômes extérieurs à Tahliah en appliquant du maquillage. »







Il ajoute: « Malgré une recrudescence de ses symptômes, LaBeouf a continué à avoir des relations sexuelles avec Tahliah, l’exposant davantage à sa maladie. »

LaBeouf est également accusé d’avoir sciemment infecté une autre femme.

Les documents indiquaient: «Choquée et horrifiée par cette révélation, Tahliah a consulté son médecin qui a effectué des analyses de sang et a confirmé que Tahliah avait été infectée par la maladie de LaBeouf.

<< Tragiquement, Tahliah a appris plus tard qu'elle n'était pas la première personne à qui LaBeouf avait transmis sa maladie à Tahliah a découvert qu'au moins une autre femme avec laquelle LaBeouf avait eu une relation avait contracté la maladie de lui et qu'il s'était engagé dans des activités similaires. tente de cacher sa condition à cette personne tout en s'engageant dans des relations sexuelles. "

Le Mirror a contacté les représentants de Shia LaBeouf pour obtenir leurs commentaires.







Les allégations contre LaBeouf de FKA Twigs ont été rapportées pour la première fois par le New York Times.

Dans un e-mail au New York Times, LaBeouf a largement évoqué son comportement passé envers FKA Twigs et une autre ancienne petite amie, notant qu’il avait: « été abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années ».

Il a ajouté: « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. »

L’acteur a poursuivi: « Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations … J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. «







Un e-mail ultérieur l’a vu affirmer que « de nombreuses allégations ne sont pas vraies », mais a déclaré qu’il donnerait aux gens « la possibilité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait ».

LaBeouf a ajouté qu’il était sobre et qu’il faisait partie d’un « programme en 12 étapes » et qu’il « s’est engagé à faire ce que je dois faire pour récupérer ».

Cependant, l’avocat de FKA Twigs, Bryan Freedman, a affirmé que le chanteur avait tenté de résoudre la situation avec LaBeouf en privé s’il cherchait à recevoir «un traitement psychologique significatif et cohérent».

Pourtant, il a ajouté que cela n’avait pas été accepté par LaBeouf et a déclaré que son client avait pris des mesures pour empêcher que d’autres « subissent des abus similaires ».