Sheffield United est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison et affrontera Manchester United à Bramall Lane jeudi soir. L’équipe entraînée par Chris Wilder vient de marquer un point en 12 matchs jusqu’à présent.

Manchester United a été bon lors des matches à l’extérieur et bien qu’il n’ait pas obtenu les résultats récents en sa faveur, il n’a encore que cinq points de moins que les sommets de la table et aussi quelques matchs en main. Le problème avec United cette saison est que vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Cela pourrait passer de très bon à très mauvais en quelques mi-temps, oublier les matchs. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer sera la favorite en raison de sa forme supérieure à l’extérieur et des malheurs de Sheffield United cette année.

Lors des cinq rencontres précédentes entre les deux équipes, Manchester United détenait clairement l’avantage. Les Red Devils ont remporté quatre matchs et ont fait match nul l’autre.

SHF vs MNU Premier League 2020-21, Sheffield United vs Manchester United: diffusion en direct

Le match Sheffield United vs Manchester United sera diffusé sur Star Sports Select 1 SD & HD. La diffusion en direct de la Premier League 2020-21 Sheffield United vs Manchester United sera disponible Disney + Hotstar VIP.

SHF vs MNU Premier League 2020-21, Sheffield United vs Manchester United: Détails du match

Vendredi 18 décembre – 1 h 30, heure normale de l’Inde (IST), à Bramall Lane.

SHF vs MNU Premier League, équipe Dream11 pour Sheffield United vs Manchester United

